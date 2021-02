Dragon Ball Super: L'orgoglioso Principe dei Saiyan nel modellino di Figure Class Studio

Tra i personaggi di Dragon Ball Super che stanno finendo sempre più ai margini della storia, nonostante il suo importante ruolo come co-protagonista, vi è senza alcun dubbio Vegeta. Lo stesso Akira Toriyama non va matto per il suo Principe, eppure l'antieroe del suo capolavoro ha contribuito alla popolarità del franchise.

Una possibilità di rivedere l'orgoglioso e potente Vegeta arriva direttamente dall'ultima saga del manga che ha preannunciato per il Principe dei Saiyan un nuovo allenamento per apprendere le tecniche di un dio della distruzione. Sembra dunque che il duo composto da Toriyama e Toyotaro abbiano intenzione di rivitalizzare il personaggio nella Saga del Sopravvissuto Granolah, magari in merito alle sue origini saiyan che hanno sterminato la razza dei Cereleani in un lontano passato.

Figure Class Studio ha già pensato a riportare in auge il noto antieroe in una splendida statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, disponibile tra l'altro in due varianti. Vegeta, infatti, è disponibile sia nel suo stadio normale che in modalità Super Saiyan God. Il modellino in scala 1/6, dalle dimensioni di 37x23x23 (in cm), non sarà disponibile prima del secondo quadrimestre del 2021 ma i preordini sono già attivi alla modica cifra di 226 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure dedicata all'orgoglioso Principe dei Saiyan, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.