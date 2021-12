Dragon Ball Super: le origini dell'Ultra Ego di Vegeta spiegate da Toyotaro

In Dragon Ball Super da qualche mese è nato l'Ultra Ego di Vegeta. Il principe dei saiyan ha raggiunto il suo rivale con un nuovo livello di potenza, seguendo il proprio percorso. In attesa del prossimo capitolo, Toyotaro ha parlato in un'intervista di questa nuova trasformazione rivelandone le origini e il concept.

"I termini giapponesi per le parole 'istinto' ed 'ego' sono simili, ma a seconda del kanji, o della lettura, l'istinto diventa 'muovere il corpo come vuoi', giusto? Quindi quello è l'Ultra Istinto. Dall'altra parte, anche se in giapponese la parola 'ego' è simile a 'istinto', se si osservano con attenzione i kanji, lo si può spiegare come 'Fare come si vuole', giusto? In breve, è una differenza tra il 'corpo che si muove liberamente' e il 'muovere il corpo liberamente'.

Toyotaro però non si ferma e continua a elaborare questa discussione: "Penso che il modo in cui il significato diverga sia figo. Mi sono preoccupato di chiamarlo 'Ultra Ego' perché era troppo ovvio, ma era interessante. Ho pensato che sarebbe stato semplice ricordarlo per i fan, quindi ho colto l'opportunità di creare l'Ultra Ego e di renderlo l'opposto dell'Ultra Istinto."

Per il design, Toyotaro ha confermato che voleva riprodurre alcune caratteristiche di Beerus a causa della connessione tra Dei e Angeli. "L'Ultra Istinto è una tecnica chiaramente degli angeli, ma l'Ego è diverso, è una tecnica utilizzata dagli Dei della Distruzione. In pratica, stavo cercando di catturare l'essenza di Beerus. Non so se il sensei Toriyama l'avesse pianificato o no, ma ho la sensazione che Goku Ultra Istinto ha i capelli d'argento perché Whis li ha di quel colore... Comunque, ho immaginato la mia visione di Vegeta incorporando il look di Beerus".

In breve, l'autore di Dragon Ball Super conferma il profondo legame tra Beerus e Vegeta e il percorso di quest'ultimo diverso da quello di Goku. Per una spiegazione più approfondita dei kanji, vi rimandiamo alla spiegazione del nome dell'Ultra Ego di Vegeta in giapponese.