Dragon Ball Super: ecco la prima pagina del nuovo capitolo, uno sguardo al Pianeta Cereal

Goku e Vegeta non sanno che a breve dovranno farsi carico delle spietate azioni commesse dalla razza saiyan durante la tirannia di Freezer che hanno posto fine a innumerevoli vite in tutto l'Universo. Tra le vittime delle loro invasioni spicca il pianeta Cereal, la terra natia di Granolah, il nuovo personaggio di Dragon Ball Super

L'arco narrativo che è finalmente iniziato è estremamente ambizioso perché si prenderà l'onere di trattare un tema molto caldo, quello degli stermini compiuti dalla razza saiyan. Eppure, quale occasione migliore di questa per permettere a Vegeta di andare più a fondo della sua storia e sviluppare ulteriormente la sua caratterizzazione?

Ad ogni modo, il sito ufficiale di Dragon Ball ha voluto stimolare ulteriormente la curiosità dei fan rilasciando la tavola d'apertura del capitolo 69, la stessa che potete rintracciare in calce alla notizia, che mostra la nuova vita sul Pianeta Cereal e le particolari città che la caratterizzano. Chissà, inoltre, che la terra natale di Granolah possa diventare sede del nuovo arco narrativo allo stesso modo di Namek durante la Saga di Freezer. Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per conoscere come si svilupperà questa nuova saga.

