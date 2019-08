Dragon Ball Super: le pagine bonus del volume 10 rivelano il passato di un personaggio

L'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super ha portato con se diversi nuovi personaggi, dal momento che il setting spaziale dell'avventura ha permesso ai protagonisti di fare la conoscenza dei pattugliatori galattici e di imbarcarsi con loro in delle missioni inedite.

In una di queste abbiamo fatto la conoscenza di un misterioso soldato: Cranberry, il quale successivamente è stato assassinato dal perfido Moro. Ad una prima occhiata il personaggio ci ricordava qualcuno che avevamo già visto nel corso di Dragon Ball, ma il concept dei soldati all'interno del mondo di Toriyama è sempre stato piuttosto similare scoraggiando, quindi, il sospetto iniziale.

Da qualche giorno è stata svelata la copertina del decimo volume, e con lei è arrivato l'annuncio secondo cui Toyotaro avrebbe disegnato delle pagine extra per il tankobon in questione. Il contenuto fino a poche ore fa era sconosciuto, ma grazie all'utente Twitter @DbsHype possiamo dare uno sguardo alle pagine in anteprima per capire chi sia il protagonista di questa breve storia.

Il personaggio centrale a cui sono dedicate le pagine bonus è proprio il soldato di cui sopra, del quale ci viene rivelato il passato riportandoci con la mente ai tempi della saga di Namek. Veniamo a scoprire che Cranberry apparteneva all'esercito di Freezer, con il quale subito dopo lo scontro tra Goku e Vegeta si diresse verso il pianeta di Namek per raccogliere le tanto agognate Sfere del Drago.

Una volta arrivati, però, Cranberry venne sconfitto da un abitante del villaggio e Zarbon, preso dall'ira, lo finì definitivamente con un violento calcio. Il soldato riuscì a tornare in vita grazie all'azione delle sfere attivate durante la battaglia tra Goku e Freezer, e per fuggire dal pianeta Cranberry usò la navicella di Vegeta, giurando solennemente di non voler più rientrare nei ranghi del malefico imperatore.

Successivamente fu catturato dai pattugliatori galattici e il suo destino, è ormai noto. Avete visto l'illustrazione di Yuya Takahashi con protagonisti Goku e Rufy?