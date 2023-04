Dragon Ball Super: il paradiso dei Saiyan nel santuario di un collezionista

Padre di ogni battle shonen moderno, Dragon Ball ha segnato intere generazioni di appassionati. Per alcuni, cresciuti lungo il corso dei quasi quarant'anni di vita dell'opera al fianco di Goku e degli altri Guerrieri Z, la serie firmata da Akira Toriyama è ben più di un semplice fumetto o cartone, è quasi sacro.

L'impatto che Dragon Ball ha avuto sul medium è stato pazzesco. Dal 1984, anno in cui venne pubblicato il primissimo capitolo su Weekly Shonen Jump, a oggi, con la serie che continua per mano di Toyotaro, la serie è fonte d'ispirazione.

Dragon Ball sta per compiere 40 anni e mentre Shueisha celebra la serie con il Dragon Ball Super Gallery Project, alcuni fan stanno omaggiando l'opera a modo loro. Se dei fan si tatuano Dragon Ball sui propri corpi, altri ancora trasformano le proprie case in dei veri e propri santuari.

Su Twitter l'utente @bboykenlaw ha condiviso un breve filmato in cui mette in mostra la propria tavernetta, adibita ad hoc come paradiso di ogni Saiyan. Il seminterrato, le cui mura sono di colore arancione e blu in onore della tuta da combattimento di Goku, include migliaia di pezzi di merchandising, come poster, figure e abbigliamento. Pezzo forte della collezione è una statua a grandezza naturale di Gohan Super Saiyan 2.