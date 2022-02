Dragon Ball Super: una parata a tema invade le strade di una cittadina

Per sopperire all'attesa dell'imminente debutto della prossima pellicola anime del franchise, alcuni fan accaniti hanno dato vita a un evento che ora spopola in rete. Goku, Vegeta, Beerus e altri protagonisti di Dragon Ball sono scesi in strada per sfilare e intrattenere il pubblico!

Nel corso dell'ultimo periodo, abbiamo assistito all'ascesa di numerose, apprezzatissime novità, tra le quali Demon Slayer o Jujutsu Kaisen, ma il sempreverde Dragon Ball è ancora nel cuore degli appassionati, anche grazie all'attuale serie sequel di Toyotaro.

Nel mese di aprile 2022, la serie finalmente tornerà sugli schermi, con il lungometraggio anime Dragon Ball Super: Super Hero pubblicizzato da una nuova promo art. In attesa di quel momento, i Guerrieri Z sono scesi in strada pronti a combattere... a suon di musica!

Come vediamo nella clip Reddit in calce all'articolo, una cittadina messicana è stata invasa da una parata a tema Dragon Ball, in cui alcuni appassionati si sono esibiti in costume. Guidati da Goku e Vegeta Super Saiyan 4 della serie GT, Beerus, Freezer, Kid Bu e Gotenks hanno ballato e animato il paesino, mentre una banda musicale si esibiva suonando la leggendaria sigla giapponese Makafushigi Adventure. Vi piacerebbe vedere, in occasione del prossimo carnevale, una parata del genere anche in Italia? In una circostanza del genere, potremmo assistere alla nascita del Super Saiyan della Leggenda, la fusione di Goku e Broly di Dragon Ball.