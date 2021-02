Dragon Ball Super: il passato dei Saiyan è stato messo in discussione da Beerus

La Saga del Sopravvissuto Granolah pare sarà fondamentale per lo sviluppo futuro di Dragon Ball Super. Mentre Goku e Vegeta si preparano a compiere il loro destino, però, le origini della razza Saiyan vengono messe in discussione.

Nel capitolo 69 del manga di Toriyama e Toyotaro, apparentemente Lord Beerus decide di fare da mentore a Vegeta, che deciso a superare Goku pare voler intraprendere la via del Dio della Distruzione. Il processo di mentoring, però, comincia mettendo in discussione la storia e la natura Saiyan.

Quando Beerus chiede a Vegeta quanti pianeti i Saiyan hanno distrutto, il principe risponde che la sua razza è nata per combattere, ma che hanno iniziato a distruggere pianeti solamente perché obbligati da Freezer. A quel punto, il Dio della Distruzione si domanda se non stia solamente scaricando la colpa sulle spalle del tiranno spaziale, ma il Saiyan afferma che la colpa principale è di suo padre Re Vegeta.



Al termine del dialogo, il Principe dei Saiyan è piuttosto perplesso: Beerus gli aveva detto che gli avrebbe mostrato le tecniche degli Dei della Distruzione, quindi perché parlare del passato della sua razza? Per Beerus, però, è tutto profondamente correlato.



Stando a quanto ipotizzato dai fan, il Dio della Distruzione del Settimo Universo ha appena iniziato un allenamento psicologico che porterà Vegeta a uno status mentale superiore. Per ottenere i potere di un dio, infatti, il Saiyan potrebbe dover abbandonare le sue origini. Dunque, Vegeta dovrebbe mettere da parte l'orgoglio Saiyan per abbracciare la via dell'Hakai, l'energia della distruzione.



Se questo processo porterà Vegeta a conoscere il legame tra Beerus e la distruzione del suo pianeta natale non è però ancora chiaro. Nel caso, quale sarà la sua reazione? Il principe sta per affrontare il suo passato in Dragon Ball Super. Intanto, diamo uno sguardo al pianeta Cereal nella prima pagina del nuovo capitolo di Dragon Ball Super.