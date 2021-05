Dragon Ball Super, il passato di Trunks del futuro: il confronto con l'episodio speciale

Ancor prima di Dragon Ball Super, in un episodio speciale di DBZ, TOEI Animation e Akira Toriyama mostrarono nel 1993 il passato di Trunks del Futuro e di Gohan, il suo maestro, nel vano tentativo di fermare C-17 e C-18 dalle loro azioni malvagie e che avevano ridotto all'osso l'umanità intera.

Durante l'episodio 52 di DB Super, infatti, il team concesse un po' di fanservice agli spettatori permettendo a Trunks del Futuro di incontrare Gohan adulto del presente, un personaggio molto diverso da come lui l'aveva conosciuto nella sua linea temporale. Approfittando di quell'occasione, TOEI Animation ripropose anche un breve flashback con il nuovo stile della prima trasformazione di Trunks in Super Saiyan, sequenza che all'epoca indispettì tuttavia i fan per via della qualità delle animazioni.

In calce alla notizia, a tal proposito, potete individuare con forza le differenze della scena tra l'anime del 2016 e l'episodio speciale di Dragon Ball Z del 1993. Quello che salta agli occhi, alle spalle di uno stile oggi molto diverso da allora, è sicuramente la resa dei disegni meno dettagliati e poveri di intensità. In cima alla pagina, invece, potete riammirare la scena in questione in un estratto dell'episodio 52 di DB Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste differenze, quale delle due versioni preferite di più? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto. Ma a proposito di Gohan, secondo voi Dragon Ball Super ha davvero peggiorato il personaggio?