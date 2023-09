Dragon Ball Super: la Pattuglia Temporale verrà mai introdotta nel manga?

Con l'uscita di Dragon Ball Super 98 il manga di Toyotaro si avvicinerà alla fine dell'arco narrativo che adatta gli eventi del film Super Hero. Sarà poi tempo di una nuova saga, di cui però ancora non si sa nulla. Prima della grande battaglia con Black Freezer in Dragon Ball Super ci sarà spazio anche per la Pattuglia Temporale?

Una delle teorie fanmade più popolari di Dragon Ball Super vuole che Mirai Trunks verrà arruolato dalla Pattuglia Temporale, così da rendere canonica la squadra comandata da Chronoa che gestisce il tempo e lo spazio. E se ciò effettivamente avvenisse nella prossima saga di Dragon Ball Super? Ma partiamo con le spiegazioni.

La Pattuglia Temporale viene introdotta con Dragon Ball Heroes, e con il relativo adattamento animato, e con Dragon Ball Xenoverse. La Pattuglia Temporale è un gruppo di guerrieri guidato dalla Kaioshin del Tempo Chronoa con il compito di mantenere al sicuro le varie linee temporali. Trunks si lega a questa organizzazione quando Chronoa lo richiama a sé per rimproverarlo dei suoi viaggi temporali. Capite le sue buone intenzioni, Chronoa lo ingaggia nella sua squadra.

L'introduzione e la canonicizzazione della Pattuglia Temporale in Dragon Ball Super sarebbe ideale per espandere gli orizzonti della serie. Un po' come accade già in Dragon Ball Heroes, i lettori avrebbero l'occasione di conoscere i Guerrieri Xeno, con il conseguente ritorno del Super Saiyan 4, ma anche di nemici dal passato e dal regno demoniaco. Sebbene quest'idea sia già le fondamenta di Dragon Ball Heroes, esplorarla anche in Dragon Ball Super potrebbe solamente portare a risvolti positivi per la serie.