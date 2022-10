Dragon Ball Super è ancora in pausa: al suo posto Goku Ultra Istinto, quando torna?

La rivista V-Jump annunciò la pausa di Dragon Ball Super ad agosto, uno stop che arrivava dopo tanti anni di serializzazione consecutiva e soprattutto dopo una saga con tanti alti e bassi. Goku e Vegeta, dopo il solito allenamento con Whis e Beerus, hanno migliorato la loro padronanza delle tecniche divine: l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego.

Tecniche che ritorneranno sicuramente in futuro, così come potrebbe tornare Granolah, il cereleano che ha ancora qualche anno di vita a causa del desiderio espresso a Toronbo, il drago delle sfere del pianeta Cereal. E anche Black Freezer tornerà, con l'imperatore galattico che è diventato più forte che mai e sarà uno dei nemici da sconfiggere nel prossimo futuro. Però non è ancora tornato Dragon Ball Super che invece di un mese di pausa se n'è presi due.

Infatti il nuovo capitolo del manga che doveva far partire una saga inedita non approderà sul numero di ottobre di V-Jump. Al suo posto, è già trapelata un'illustrazione di Goku Ultra Istinto disegnata da Toyotaro, dove campeggia la scritta "Interval special". Secondo i leaker, però, in questo numero non sono stati dati dettagli sulla ripresa di Dragon Ball Super.

Quando tornerà Dragon Ball Super? A questo punto è possibile che il manga salti anche il mese di novembre e che torni direttamente a dicembre, nell'ultimo numero dell'anno in contemporanea con la Jump Festa, sul quale partirà il nuovo arco narrativo, magari con qualche sorpresa speciale in preparazione. Tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla nuova saga di Dragon Ball Super, quale sarà?