Dragon Ball Super, la pausa sarà lunga: il manga non torna neanche a maggio

La morte di Akira Toriyama ha profondamente sconvolto il mondo dei manga e dell’intrattenimento, richiamando l’attenzione di migliaia di artisti e autori che hanno voluto dare l’ultimo saluto al grande maestro con messaggi e illustrazioni toccanti. Anche la produzione di Dragon Ball Super ha risentito della sua perdita, e la pausa durerà a lungo.

Toyotaro, artista che da anni affiancava Toriyama e si occupava di restituire su carta le idee del sensei, ha infatti bisogno di tempo per tornare a lavorare ad un ritmo che gli permetta di sostenere la serializzazione a cadenza mensile, e visto il rapporto che aveva col suo mentore è più che comprensibile uno stop del genere. La conferma, però, non è arrivata in via ufficiale, ma in maniera indiretta, constatando che nell’ultimo numero di V-Jump, rivista edita da Shueisha che si occupa anche di videogiochi, non erano presenti novità sul possibile ritorno del manga.

Come specificato nel post di DBSHype, riportato in calce, nel numero di aprile sono stati aggiunti dettagli molto importanti sul nuovo gioco del franchise, Dragon Ball: Sparking Zero basato sui vecchi Budokai Tenkaichi dell’era PS2, ma non è stato inserito nulla sul capitolo 104 di Dragon Ball Super. Da qui viene naturale pensare che il manga non tornerà nemmeno a maggio 2024, e quindi i lettori appassionati dell’opera dovranno attendere almeno l’inizio della stagione estiva per tornare a seguire le avventure di Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e Broly, tornati insieme sulla Terra dopo una breve, ma intensa, sessione di allenamento e battaglie sul pianeta di Beerus.

