Dragon Ball Super: perché Bardak potrebbe avere un ruolo importante nella nuova saga?

E se la scelta di TOEI Animation di riproporre sul grande schermo la storia di Broly e il passato della razza saiyan non fosse altro che una scelta studiata a dovere proprio in ottica della nuova saga di Dragon Ball Super? E per quale motivo Akira Toriyama e Toyotaro stanno marcando l'accento su quell'individuo?

Per una buona prima parte del film di Dragon Ball Super: Broly, TOEI Animation si è disturbata a raccontare un'altra volta il passato di Bardak, quasi come se le intenzioni dello studio fossero quelle di rimarcare la sua figura in quanto padre anziché come guerriero e cancellare una volta per tutte quei pregiudizi su un genitore distante e incurante della propria famiglia. E se questa scelta avesse un secondo fine?

Il capitolo 68 di Dragon Ball Super si apre con un flashback di Granolah, il sogno di un ricordo di quel passato in cui la sua vita venne del tutto stravolta da un assedio violento. Vediamo quello che sembra essere un giovane Granolah, probabilmente ancora un bambino, correre verso un edificio per nascondersi al suo interno da quegli esseri giganteschi dalla forma di enormi scimmioni. D'un tratto, da una crepa sul tetto, un Oozaru si sporge per vedere al suo interno: è Bardak, da quanto si evince dall'iconica cicatrice.

Per non lasciare spazio a fraintendimenti, anche il trailer del capitolo 68 di Dragon Ball Super si sofferma per un breve istante su quella cicatrice, tingendola di rosso, come a sottolineare il ruolo cruciale di quell'individuo nel corso della storia. Eppure, riflettendoci attentamente, per quale motivo Granolah è ancora vivo nonostante sia stato beccato in pieno da uno di quei saiyan che sta radendo al suolo il suo pianeta? Che Bardak abbia deciso intenzionalmente, rivedendo in quel piccolo Cereleano il proprio figlio, di risparmiargli la vita e allontanarlo dal campo di battaglia proprio come farà in seguito per proteggere Kakaratoh dai piani di Freezer? Un legame che in questo arco narrativo potrebbe far ricadere su Goku l'eredità del padre e che, se sviluppato a dovere, potrebbe persino rivelarci piacevoli sorprese.

Non ci resta che attendere i prossimi capitoli per conoscere come Toyotaro e Toriyama svilupperanno questa nuova saga che si preannuncia emozionante ed entusiasmante. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ipotesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.