Dragon Ball Super: ecco perché Beerus ha salvato Goku e i suoi compagni

Nel corso della sua lunga corsa, l'epopea di Dragon Ball ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli personaggi diversi che hanno saputo conquistare il pubblico - sia tra i villain che tra gli eroi - grazie alle proprie caratteristiche uniche e al proprio design, sempre ben caratterizzato e ricco di dettagli.

Tra i tantissimi personaggi che sono riusciti a far parlare di sé - con cosplay e fan art di ogni forma e dimensione -, figura anche il ben noto Beerus, il Dio della Distruzione dell'Universo 7. Come i fan di Dragon Ball sicuramente ricorderanno, Beerus è stato introdotto nel franchise come uno degli antagonisti principali con cui Goku si è dovuto confrontare ma, con il passare delle saghe, il Dio è divenuto un personaggio di supporto che ha addirittura coperto le spalle al suo acerrimo rivale.

Effettivamente, durante Dragon Ball Super, proprio Goku e i suoi compagni sono stati salvati in extremis da Beerus, un'azione le cui motivazioni sono rimaste a lungo oscure. Ebbene, attraverso il 63° capitolo di Dragon Ball Super, Beerus ha infine spiegato a Whis quale sia l'unico legame che prova per la Terra, in verità molto meno "nobile" di quanto molti avrebbero potuto pensare. In particolare, Beerus ha dichiarato:

"Avevi detto che saremmo andati sulla Terra per mangiare qualcosa di delizioso! Preservare le prelibatezze gastronomiche della Terra è l'unico motivo per cui ho salvato quegli idioti".

Come facilmente immaginabile, la spiegazione non ha in alcun modo sorpreso Whis, il quale dopotutto conosce Beerus molto bene. Non per niente, lo stesso Whis ha sfruttato il cibo della Terra proprio per farsi seguire. Di contro, molti fan ritengono però che dietro alle azioni di Beerus vi sia molto più di quanto si possa credere, un qualche piano o motivo nascosto che si pensa verrà svelato solo nei prossimi capitoli, ma questo solo il tempo potrà dircelo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata una nuova figure a tema Dragon Ball Super dedicata a Broly.