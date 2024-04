Dragon Ball Super: perché Black Freezer è destinato ad essere il villain finale del manga

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super non ha semplicemente portato a risoluzione l'arco di Super Hero, ma ha contribuito a chiudere, metaforicamente, un'era, dando inizio a quella successiva: e per inaugurare la fase finale del manga, Toyotaro potrebbe declinare gli ultimi intrecci all'insegna di un villain-simbolo come Black Freezer.

I motivi dietro questo assunto sono tanti, e di natura perlopiù diversa, da ricondurre tanto alla reintroduzione simbolica dell'antagonista nel corso di Super, quanto ai canoni allegorici che il villain si porta dietro, ogni qualvolta intreccia le sue fantasie imperialiste con i desideri libertari dei saiyan. Del resto, in conclusione della saga di Granolah, siamo stati testimoni del nuovo potenziamento dell'Imperatore, che grazie al potere della sua trasformazione in “Black Freezer”, è riuscito a neutralizzare in un sol colpo Goku e Vegeta, nonostante entrambi avessero attivato rispettivamente l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego.

E per quanto sia difficile prevedere le traiettorie immediatamente future da cui si rifrangeranno gli intrecci finali di Super, né chi avrà l'onere (e l'onore) di rappresentare la minaccia definitiva per i saiyan, è lecito supporre che il villain conclusivo dell'opera sia da ricondurre proprio alla figura di Freezer, sia per lo strapotere (apparentemente incolmabile) che è arrivato qui a sublimare, sia per ciò che sottende in merito alle evoluzioni – nonché alle crisi – di cui si sono fatti carico di volta in volta i protagonisti nel corso della narrazione.

Ad uno sguardo retrospettivo, il ritorno dell'Imperatore Galattico negli intrecci del manga-sequel acquisisce una valenza simbolica, che trascende la mera reiterazione – se non addirittura il riciclo – di figure e traiettorie occorse nei segmenti storici – e sacrali – del manga di Toriyama. Del resto, proprio il figlio di Cold è il protagonista indiretto di una delle tre tavole che hanno reso immortale il manga di Dragon Ball, codificata dall'autore in occasione della trasformazione in Super Saiyan di primo livello del protagonista ai tempi della distruzione sistemica di Namek. Prima ancora che Goku trascendesse i propri limiti biologici, nessun villain o personaggio aveva infatti spinto il guerriero a cedere ai richiami più umbratili e oscuri del suo animo, determinando di conseguenza l'incipit di quel processo linguistico (sia in termini grafici che narrativi) che avrebbe portato il manga ad associare all'escalation progressiva di trasformazioni/evoluzioni tutte le istanze che ne avrebbero, da quel momento in poi, cadenzato gli intrecci: un fenomeno, questo, che si sviluppa all'insegna di Freezer, osservato qui sia come progenitore dello sviluppo (umano, fisico, caratteriale) di Goku, sia come “nume tutelare” dei linguaggi futuri del manga.

Ma il valore simbolico dell'Imperatore Galattico non si esaurisce a questo livello, estendendosi anche alle traiettorie vendicative dell'altro co-protagonista di Dragon Ball, ovvero Vegeta. Se allarghiamo lo sguardo a tutti coloro che hanno dovuto metabolizzare le conseguenze più drammatiche e nefaste generate dalle azioni di conquista di Freezer, ecco che l'attenzione non può che rivolgersi al principe dei saiyan. D'altro canto il dolore che Vegeta si porta dietro sin da ragazzo è dovuto allo sterminio della sua razza, fattore che la distruzione del pianeta natale non ha di certo contribuito a disinnescare. E da qualunque prospettiva lo si guardi, è Freezer il responsabile unico delle crisi del personaggio, colui che a causa della paranoia provata nei confronti di una razza vista come endemicamente pericolosa, arriva a squarciare tutti i legami di sangue del principe. Fino a condurlo sul sentiero della vendetta.

Considerate allora queste inferenze, con tutto ciò che ne deriva in termini di investimento emotivo, di risoluzione dei percorsi narrativi e di comunicazione di un senso di chiusura, sarebbe giusto – o comunque congruente – se Freezer arrivasse a porsi come l'antagonista definitivo dell'opera. Proprio perché la sua eventuale neutralizzazione, porterebbe da un lato Goku a ri-affermare quei codici a cui ha destinato la sua parabola eroica, e dall'altro costringerebbe il padre di Trunks a trovare, nell'obliterazione del villain, la culminazione di quel percorso di vendetta che ne ha generato le crisi in cui ha storicamente affossato il suo animo saiyan.

