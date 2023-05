Dragon Ball Super: perché Broly lo chiama Goku e non Kakarot? La spiegazione dal film

Come ormai noto, il protagonista di Dragon Ball ha due nomi. Il più utilizzato, quello con cui è riconosciuto in tutto il mondo, è Goku, nome datogli dal nonno adottivo terrestre. Il piccolo Goku, che all'anagrafe ha il nome completo Son Goku, è però un saiyan e le sue radici aliene riportano al nome Kakarot.

Sulla Terra, tutti lo chiamano con il suo nome terrestre. Goku è un'icona per tutti e, avendolo praticamente ogni persona conosciuto con questo nome, lo chiamano così. All'appello manca Vegeta, il principe dei saiyan che conosce il suo nome di battesimo. Il rivale del protagonista di Dragon Ball usa spesso il nome Kakarot, a ricordare le origini saiyan del personaggio. Anche altri saiyan propendono a usare il nome di battesimo che gli fu dato da Bardack e Gine prima dell'esplosione del pianeta Vegeta.

Eppure, Broly lo chiama Son Goku, con il nome al completo, come si è visto nel capitolo 92 di Dragon Ball Super. Alla fine dell'allenamento visto in queste pagine, Goku e Broly si preparano a fare sul serio e così si nota questa particolarità sul nome usato. Perché Broly lo chiama Son Goku e non Kakarot? La spiegazione arriva dal film Dragon Ball Super: Broly, dove i due si presentarono. Goku affermò che poteva essere chiamato sia Son Goku che Kakarot, lasciando la scelta all'altra persona.

Broly in questo caso ha scelto il nome con cui Goku preferisce essere chiamato, richiamando la sua educazione da saiyan di infimo livello che porta più rispetto agli altri. E a proposito di educazione, ecco un'altra particolarità di Broly emersa nell'ultima pagina del capitolo 92.