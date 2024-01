Dragon Ball Super: perché Broly è destinato a giocare un ruolo cardine nella nuova saga

"La rabbia è il potere di ogni saiyan" sentiamo dire ironicamente a Vegeta durante il combattimento che vede protagonisti lui e Broly in Dragon Ball Super 101. "Il fatto però è che tu nell'ira ti ci perdi". Questa battuta, finalizzata a spronare l'avversario, non ci rende conto solo del divario attuale tra i due, ma anche dell'immaturità di Broly.

Da questa prospettiva, l'iracondo saiyan ci appare ancora un passo indietro rispetto ai due protagonisti del manga, non tanto per un'innata debolezza di Broly, quanto per la sua incapacità di soverchiare le barriere che ne limitano tutto il potenziale. Senza arrabbiarsi, e scadere quindi nella perdita più totale del senno, il guerriero non è ancora in grado di generare tutto il suo strapotere latente, che emerge solamente nel momento in cui si abbandona ciecamente all'ira. Eppure come gli ricorda qui Vegeta, perdere il controllo sul proprio corpo e sulle facoltà di pensiero, dischiude in battaglia dei grandi svantaggi, che potrebbero portare ad una potenziale (se non sicura) sconfitta dell'eroe anche nei combattimenti a cui prenderà parte in futuro, nonostante il potere combattivo che lo contraddistingue sia con molta probabilità superiore a quello della stragrande maggioranza degli avversari che affronterà.

In questo senso, se già le immagini spoiler di Dragon Ball Super 101 lasciavano intendere l'inizio di una nuova era per il manga, la presenza dell'eponimo personaggio in un capitolo introduttivo - e perciò inteso come anticamera del prossimo arco narrativo - come quello in questione, ci suggerisce che Broly possa esercitare un ruolo di primo piano negli eventi da cui si ramificheranno tutti gli sviluppi futuri dell'opera.

Non è un caso, allora, che tra le prime suggestioni che ci hanno qui voluto delineare Toriyama e Toyotaro figuri proprio un'indicazione sul livello combattivo di Broly, e soprattutto sulla necessità del saiyan di mettere da parte ciò che lo blocca, per poter arrivare a scatenare tutto il suo potere latente, al fine così di giocare un ruolo cardine nella salvaguardia della Terra e dei destini dei Guerrieri Z. Soprattutto in quella che si prefigura essere una battaglia epocale con il villain di sempre: vale a dire Freezer.

Sappiamo quanto l'Imperatore Galattico abbia raggiunto un livello di forza impressionante, al punto da aver battuto con un sol colpo Goku e Vegeta, nonostante entrambi avessero attivato rispettivamente l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego, motivo che ha spinto i due saiyan ad allenarsi insieme a Broly per poter raggiungere il potenziale adatto per opporsi all'eponimo villain. E se per noi Vegeta è destinato in Dragon Ball Super a sconfiggere Black Freezer, è pur vero che nel corso del capitolo ambedue i protagonisti, nel momento in cui hanno percepito il ki di Gohan Beast, hanno decretato il figlio di Goku come il saiyan (attualmente) più potente, l'unico in grado di contrastare la diabolica trasformazione sublimata da Freezer dopo l'allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo.

Al tempo stesso, però, è lecito pensare che la scena descritta in partenza suggerisca in merito dei risvolti importanti. D'altronde l'approdo di Broly nella storia di Super ha confermato definitivamente le strategie transmediali del franchise – come abbiamo visto nel nostro articolo sui film di Dragon Ball che possiamo considerare canonici – e in questo senso è evidente come il personaggio si faccia carico di un certo grado di aspettative ed esigenze (anche narrative) non solo da parte dei lettori, ma soprattutto agli occhi dello stesso Toriyama. E seppur il saiyan non sarà colui che porrà fine all'esistenza del prossimo villain, appare evidente come Broly sia comunque destinato ad esercitare una grande influenza sui rapporti di forza che domineranno la saga (o le saghe) a venire di Dragon Ball Super.