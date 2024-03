Dragon Ball Super: perché Broly è destinato a superare tutti i suoi traumi

Agli occhi di Broly, i traumi che ne hanno brutalmente cadenzato tutto il periodo di formazione costituiscono la sorgente e al tempo stesso la limitazione del suo potere. E proprio in Dragon Ball Super il guerriero è arrivato a comprendere che ogni possibile evoluzione a cui andrà incontro, dovrà passare dal superamento delle sue crisi infantili.

Per comprendere, però, le tappe che porteranno il saiyan verso la liberazione dai suoi fardelli traumatici, occorre soffermare per un attimo l'attenzione sulla rivoluzione (identitaria, caratteriale e semantica) a cui il guerriero è stato sottoposto da Toriyama con l'introduzione del personaggio nel canone da lui creato. Prima infatti che il mangaka ci rendesse conto dei trascorsi passati dell'antieroe in Dragon Ball Super: Broly, per circa 30 anni i codici che lo hanno contraddistinto sono apparsi quasi immutabili, dogmatici, come se non potessero astrarsi dalle forme che avevano assunto lungo tutto quel tempo agli occhi degli spettatori/videogiocatori.

In questo senso, l'arrivo del lungometraggio del 2018 ha portato la storia di Broly a cambiare drasticamente le sue configurazioni storiche - in un'opera che rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei film canonici di Dragon Ball - determinando così la messa in moto di un percorso che ha come origine una rivalutazione assoluta delle crisi dell'antieroe, e quale destinazione il superamento degli stessi fardelli che lo hanno a lungo soffocato.

Se in tempi pregressi la causa del conflitto di Broly, della rabbia che lo spingeva a perdere il senno, appariva immotivata o comunque poco credibile da una prospettiva drammaturgica, il film del 2018 offre invece un capovolgimento semantico enorme, che non solo rende più incisive le sue crisi, ma le lega alla natura guerriera della razza a cui appartiene. Qui Broly non è più osservato come un'anomalia da controllare per poter evitare ulteriori devastazioni, ma è equiparato ad una vittima degli eventi che lo circondano.

L'ira che lo contraddistingue si origina adesso dalla spirale di prevaricazioni e manipolazioni a cui il padre Paragas lo ha diabolicamente sottoposto lungo tutta la sua tragica formazione. In questo senso la parabola che lo porta prima a cedere alla rabbia e poi a canalizzare il proprio potenziale nei sentimenti genuini che albergano intrinsecamente nel suo cuore puro, deriva proprio dalle necessità del saiyan di soverchiare i traumi infantili che ne destabilizzano l'animo, e dalla sua incapacità iniziale di metabolizzare un dolore di cui non conosce né la natura, né tanto meno l'origine. E non a caso sarà proprio il suo cambiamento a spingere Goku ad abbracciare definitivamente le sue radici di saiyan, proprio perché il guerriero, rifiutandosi di soccombere ai traumi che lo affliggono, dimostra come un individuo non sia confinabile alle sue crisi: suggerendo, invece, come debba essere giudicato dalla forza con cui le supera.

E il culmine – o forse il vero incipit – di queste riflessioni lo ritroviamo proprio nell'ultimo capitolo pubblicato (per adesso) dal manga-sequel. Se per noi Dragon Ball Super 103 ha presentato Gohan come il catalizzatore delle evoluzioni future di Broly, il motivo è da individuare nella capacità del figlio di Goku di convertire in forza la rabbia che gli monta addosso durante la trasformazione in Beast, sublimata – guarda caso - senza mai cedere ai richiami pulsionali dell'ira. In tal senso Gohan si presenta come il simbolo della crescita dell'immaturo guerriero, quale il personaggio a cui Broly dovrà necessariamente guardare, se vorrà trovare la chiave per tramutare l'energia negativa della rabbia nella sublimazione stessa del suo (illimitato) potenziale. Solo così l'eroe, sembrano qui suggerirci i due autori, sarà in grado di ritagliarsi uno spazio unico nel panorama dei saiyan, per poi arrivare a convertire le “anomalie” che lo contraddistinguono nella foce stessa della sua legittimazione guerresca.

