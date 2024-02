Dragon Ball Super, perché Broly non può (ancora) trasformarsi in Super Saiyan

Introdotto decenni fa come lo spietato e folle Super Saiyan Leggendario, Broly è divenuto canonico con Dragon Ball Super. Sebbene la sua pellicola non sia stata raccontata nel manga come invece accaduto con Super Hero - a proposito, ma perché Dragon Ball Super non ha adattato Broly? - il Saiyan è parte integrante della linea narrativa.

Quello di Dragon Ball Super è un Broly buono, spinto da istinti omicidi solamente quando perde totalmente il controllo. Dopo essere stato messo al tappeto da Gogeta, Broly è stato preso a cuore e in custodia da Goku e Vegeta. D'altronde, sono gli ultimi tre superstiti di una razza ormai estinta.

In Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo visto Goku e Vegeta allenare Broly tentando di instradarlo al combattimento senza fargli perdere il controllo. Se Goku lo invita alla calma, in Dragon Ball Super 101 Vegeta sfida Broly cercando in tutti i modi di spingere il suo orgoglio. I passi in avanti del Saiyan sono evidenti, ma, come si può constatare leggendo il manga, Broly non è ancora pronto al Super Saiyan.

Innanzitutto, Broly non ha ancora bene a mente come funziona la trasformazione in Super Saiyan. Egli non ha ancora compreso le sensazioni e i meccanismi che gli permettono di attivare a piacimento questa trasformazione. Quando la usò nel film, era fuori di sé e non era realmente consapevole delle sue azioni.

Per ora, Broly può usare il Super Saiyan solo se perde il controllo, un qualcosa che Goku e Vegeta tentano di evitare a tutti i costi. Nei geni di Broly ci sono Cellule S a sufficienza – geni che permettono la trasformazione -, per cui si tratta di una questione che risiede nelle emozioni del Saiyan. Broly è un Saiyan pacifico, la cui indole non è votata al combattimento, ma forse potrebbe ricevere una grossa mano da Goten e Trunks, arrivati sul pianeta di Beerus in Dragon Ball Super 102. Non ci sono dubbi, comunque, che entro la prossima battaglia con Black Freezer Broly riuscirà a controllare il Super Saiyan.