Dragon Ball Super, perché Freezer sarebbe l'erede perfetto di Beerus

Nel manga di Dragon Ball Super, Freezer è diventato, col tempo, sempre più potente e ora è tornato a rappresentare una minaccia terrificante per l'Universo 7. Infatti, dopo diverse trasformazioni, Freezer ha sbloccato la forma Black in Dragon Ball Super. Sarà sufficiente per rimpiazzare Beerus come Dio della Distruzione?

Nel capitolo 101, Beerus afferma che se Goku riuscisse a superare la forza dell'attuale Dio della Distruzione, allora ne potrebbe ereditare la carica. Se basta soddisfare questo requisito, allora è chiaro che, per il momento, Black Freezer parte con un discreto vantaggio su Goku, al quale, a dirla tutta, nemmeno interessa diventare una divinità.

Durante l'addestramento di Vegeta da parte di Beerus, quest'ultimo cerca di insegnare al principe Saiyan l'Hakai, ovvero la tecnica distruttiva caratteristica del Dio della Distruzione. Grazie a questo allenamento apprendiamo, una volta di più, che il ruolo di Dio della Distruzione richiede un pensiero costante verso il concetto stesso di distruzione ed è quindi una posizione di potere intrinsecamente malvagia. Infatti, un Dio della Distruzione deve distruggere per il "bene" dell'equilibrio nell'universo.

Riflettendoci sopra, effettivamente Freezer, anche se alimentato dal pregiudizio, ha dimostrato già in passato di mettere la propria incolumità in secondo piano rispetto a quella dell'Universo 7. Ha imparato dalle proprie sconfitte ed è, in qualche modo, diventato più consapevole delle proprie possibilità. Di sicuro, da divinità, non esiterebbe a distruggere un pianeta quando necessario, ma sarebbe comunque un'entità incredibilmente pericolosa e problematica per Goku e il pianeta Terra.

Credete ci siano possibilità concrete che Freezer diventi il successore di Beerus? O credete che sarà, per esempio, Gohan ad ottenere il ruolo di Dio della Distruzione in Dragon Ball Super? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.