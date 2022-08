Dragon Ball Super: perché il nuovo Gohan deve arrivare anche nel manga

Nel manga di Dragon Ball Super si è concluso un arco narrativo che ha portato Goku e Vegeta verso nuove vette. Stavolta non sono stati loro a sconfiggere definitivamente i nuovi avversari, in ogni caso il primo è riuscito a solidificare la sua padronanza dell'Ultra Istinto, il secondo ha sfoderato un Ultra Ego ancora da migliorare.

Nel frattempo, sulla Terra, è andata in scena un'altra storia. Il film Dragon Ball Super: Super Hero, da qualche mese proiettato in Giappone e che ormai sta facendo la sua comparsa anche nei cinema del resto del mondo, ha permesso a Gohan e Piccolo di migliorare ancora. Nelle future saghe di Dragon Ball Super dovranno comparire anche Gohan Beast e Orange Piccolo.

Al momento, le storie del manga si sono concentrate poco sul resto del cast storico. Goku e Vegeta sono sempre al centro dell'attenzione, ma non si può dire lo stesso per gli altri che incontrano grandissime difficoltà e non riescono mai ad emergere. Con queste nuove trasformazioni, Gohan e Piccolo possono pensare di rivaleggiare con i due protagonisti storici e pertanto, nelle future saghe di Dragon Ball Super, Toyotaro e Toriyama possono pensare di portare in dote dei veri e propri gruppi di nemici.

Si può quindi immaginare un combattimento che coinvolga Goku, Gohan, Piccolo e Vegeta tutti insieme, così da aumentare l'impatto scenico e aggiungere ulteriore tensione e adrenalina.