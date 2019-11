Dragon Ball Super: perché Goku non conosce le altre tecniche Yardrat?

Capita spesso che in serie tanto longeve la produzione sia costretta a sovrascrivere determinati eventi del passato, rimodulandoli per spiegare eventuali buchi narrativi. La stessa situazione, infatti, sta capitando adesso con il manga di Dragon Ball Super, in particolare sull'allenamento di Goku nel Pianeta Yardrat.

In realtà, mentre Vegeta è alle prese un estenuante allenamento, ha iniziato lentamente a circolare nella mente dei fan il beneficio del dubbio su una delicata questione riguardante il periodo trascorso da Goku nello spazio a seguito della saga di Freezer. Se per imparare il teletrasporto è necessario conoscere il "controllo dello spirito", come affermato dagli yardratiani, com'è possibile che il saiyan non conosca altre mosse tramite lo stesso principio?

Probabilmente, Toyotaro e Akira Toriyama non avevano previsto di riprendere mano ad alcuni elementi del passato e, per questo motivo, si sono trovati costretti a rimodulare qualche passaggio con espedienti narrativi. Infatti, è strettamente possibile che Goku abbia fallito nell'apprendimento del "Controllo dello Spirito", motivo che spiegherebbe alcuni limiti e precedenti fallimenti nell'utilizzo della tecnica del teletrasporto. Potrebbe anche essere, inoltre, che il saiyan non sia riuscito a completare gli allenamenti a causa dell'eccessiva tempistica per imparare a utilizzare regolarmente il misterioso potere e che sia stato costretto a scendere a compromessi per velocizzare l'apprendimento. Questa, dunque, potrebbe essere l'occasione perfetta per Vegeta di migliorare sensibilmente il proprio potenziale e raggiungere, finalmente, il mitico rivale di una vita.

Non ci resta, infine, che attendere il 54° capitolo di Dragon Ball Super, atteso per questo mese, che sistemi con una pezza questo importante buco di trama.