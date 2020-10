Dragon Ball Super: perché Goku non ha risentito dell'Ultra Istinto, buco di trama?

In realtà Dragon Ball Super non è nuovo a buchi di trama, già con l'introduzione dell'Ultra Istinto erano emerse prime incongruenze in merito alla descrizione della tecnica sia da parte di Toyotaro che, successivamente, di Merus. Tuttavia, per quale motivo durante la battaglia con Jiren Goku non ha risentito degli stessi effetti subiti da Molo?

Durante gli avvenimenti del capitolo 65 di Dragon Ball Super, il protagonista è riuscito a mettere nuovamente alle strette lo stregone nonostante fosse riuscito a impadronirsi dell'Ultra Istinto grazie a un sotterfugio. Il contraccolpo dell'Ultra Istinto Perfetto ha infatti costretto Molo a prendere una drastica decisione: fondersi con la Terra per sopravvivere.

In realtà, è lo stesso Goku a spiegare cosa sta accadendo ai rigonfiamenti del corpo del villain. Il saiyan è riuscito a imparare a utilizzare la tecnica divina solo dopo aver allenato il proprio corpo a sopportarlo. Eppure, durante la battaglia contro Jiren Goku non ha di certo svolto alcun allenamento particolare e la sua totale inesperienza in materia avrebbe dovuto costargli molto caro al fisico, cosa che invece non è accaduto. Certo, una spiegazione potrebbe essere dettata dal fatto che Molo non si è mai allenato in vita sua, al contrario del protagonista, ma è pur vero che il nostro eroe sembra particolarmente convinto delle sue affermazioni che non sembrano poi lasciare spazio a dubbi.

Secondo voi, invece, si tratta di un buco di trama o è giustificabile dalle lunghe sessioni di allenamento di Goku durante l'intera storia di Dragon Ball? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio riservato qua sotto.