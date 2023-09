Dragon Ball Super: perché Goten adolescente non somiglia più a papà Goku?

Con l'arco narrativo di Super Hero il manga di Dragon Ball Super ha riportato Goten e Trunks al centro degli eventi. La mini saga prequel a loro dedicata mostra però i due giovani figli di Goku e Vegeta ben diversi dall'ultima volta in cui li avevamo lasciati. Goten e Trunks sono finalmente cresciuti in Dragon Ball Super.

È la crescita di Goten a far storcere il naso degli appassionati. Se da bambino Goten era pressoché identico a suo padre, in Dragon Ball Super: Super Hero questa somiglianza con Goku si va a perdere. Ma per quale motivo Goten adolescente non somiglia più a papà Goku? A questo quesito esiste una risposta ufficiale.

Attraverso il materiale promozionale distribuito in occasione dell'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero sono state diffuse informazioni sui protagonisti della pellicola. Nella scheda di Goten troviamo un dato interessante relativo proprio alla sua crescita.

Goten viene descritto come il "secondogenito di Goku, fratello minore di Gohan. Saiyan super talentuoso, è riuscito a raggiungere il Super Saiyan in tenera età". Oltre a queste ovvietà, troviamo una risposta alla nostra domanda. Goten veniva scambiato troppo spesso per Goku, e per questo ha modificato il suo taglio di capelli.

Proprio come nella vita nel mondo di Dragon Ball, anche i lettori avrebbero potuto facilmente confondere il Goten adolescente con Goku. Dunque, il cambio di character design è risultato essenziale per il manga di Toyotaro e Toriyama. Avete già rivisto Goten e Trunks in azione in Dragon Ball Super 97?