Dragon Ball Super: perché Goten e Trunks sono vestiti in modo ridicolo? Risponde Toyotaro

Goten e Trunks sono finalmente diventati protagonisti. Dopo tanto tempo in cui sono stati costretti a rimanere fuori dalle scene, dapprima il film Dragon Ball Super: Super Hero e poi l'attuale saga del manga fatta partire da Toyotaro li hanno portati al centro dell'attenzione. La situazione però ricorda molto un momento passato.

In questa saga prequel di Dragon Ball Super: Super Hero, Toyotaro ha scelto l'ambientazione scolastica per ricordare l'adolescenza di Gohan. E così come fece lui, Goten e Trunks hanno deciso di diventare super eroi così da poter liberare la città dai criminali che ogni tanto si fanno vedere in giro. Così, in completa indipendenza e senza far sapere nulla ai genitori, sono nati Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2, i due nuovi eroi della giustizia, che sono ovviamente Goten e Trunks. Così come Gohan, anche loro hanno un senso dello stile particolare.

Ma perché Goten e Trunks sono vestiti così da super eroi? La spiegazione arriva proprio da Toyotaro nel corso di una recente intervista: "Ho avuto la possibilità di preparare la prima versione dei loro design, che poi ho passato a Toriyama per ricevere il suo feedback. Il concetto dietro le tute era di realizzare qualcosa che non fosse troppo 'cool' e che desse una sensazione retrò. Le tute sono in realtà poco alla moda, ma i nostri due eroi mezzi saiyan pensano che siano fantastiche. Quindi mantenere l'equilibrio è la vera sfida".

Il nuovo Trunks adolescente e il nuovo Goten adolescente rimarranno con questo costume addosso ancora per un po', quindi. Come matureranno i due durante questa saga di Dragon Ball Super?