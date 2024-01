Dragon Ball Super: perché il manga ha elevato la saga di Super Hero

Come ogni adattamento che si rispetti, l'ultimo arco di Dragon Ball Super non si è limitato a ripercorrere gli eventi e le soluzioni cardini di Super Hero, ma le ha estese, fino a donare un respiro più ampio e coerente ad una narrazione, che a tutti gli effetti, poteva scadere facilmente nelle trappole della ripetizione e della ridondanza.

Costruire un'intera saga a partire da un materiale non solo preesistente, ma già oggetto di una trasposizione audiovisiva, non era certamente facile, soprattutto se si voleva catturare l'attenzione di coloro che avevano visto in precedenza il film di Super Hero. L'unico modo per restituire una finalità all'arco narrativo in questione che andasse oltre la mera capitalizzazione di una storia già narrata dal film, era quello di sfruttare le divergenze linguistiche che separano la narrazione cartacea da quella cinematografica, soprattutto in riferimento alla scansione degli eventi, e ai ritmi con cui prendono forma nel racconto.

Dal momento che la serializzazione cartacea garantisce, rispetto alle limitazioni temporali di un film proiettato per sole due ore in una sala, la possibilità di esplorare con maggiore precisione e coerenza le pieghe degli eventi osservati nel lungometraggio, ecco che gli autori hanno capitalizzato tutte le logiche del mezzo-manga partendo proprio dall'estensione di alcuni eventi, per arrivare poi ad integrare – senza stravolgerla – la storia originale con del materiale inedito. E una di queste soluzioni la ritroviamo, non a caso, nell'incipit della saga, in merito al ruolo e ai trascorsi passati del Dottor Hedo.

Nella narrazione originale, infatti, proprio per rispondere alle esigenze temporali di un lungometraggio, non c'è stata la possibilità di esplorare la backstory del personaggio, con il dottore che viene prelevato dal carcere da Magenta, senza che ci vengano raccontati i precedenti che lo hanno portato ad essere prima imprigionato e poi a perseguire le sue fantasie ingegneristiche. La controparte cartacea, invece, non solo ci rende conto di tutto il percorso che ha condotto l'eponimo scienziato in prigione, ma si sofferma anche sull'origine stessa degli obiettivi di Hedo, il quale ha dato vita alle sue invenzioni robotiche proprio perché ispirato a sua volta dalle azioni dei Saiyaman X1 e X2, che scopriremo essere nient'altro che dei travestimenti adottati e Goten e Trunks.

Tra le integrazioni di cui è stato poi oggetto il racconto e che ne hanno elevato lo spessore sia in termini drammatici che simbolici, occorre citare anche l'attenzione riservata al personaggio di Pan e al suo percorso verso la maturazione. Se il manga preserva tutto ciò che ha permesso in precedenza al film di rappresentare una variazione egualmente incisiva ed efficace nella mitologia di Dragon Ball - tanto che anche nella versione cartacea di Dragon Ball Super Piccolo continua a presentarsi come il personaggio-simbolo di Super Hero – è sul trattamento di alcune figure, sui modi in cui sono andate incontro ai loro rispettivi processi di evoluzione/maturazione, che l'arco fumettistico ha costruito il suo successo.

Sia Goten e Trunks hanno goduto ad esempio di maggiore spazio, ma in questo senso sono le variazioni, anche semplici, di cui è stata qui oggetto la figura di Pan che hanno permesso al manga di risultare ancora più incisivo rispetto alla controparte cinematografica. E il fatto che la ragazza arrivi a volare – e quindi ad eviscerare il suo processo di maturazione – solo nel finale della saga, ci appare come una soluzione tanto emblematica per il personaggio quanto potente da una prospettiva drammatica.

Se a tutto questo leghiamo poi la declinazione, in termini altamente simbolici, della relazione mentore-allievo tra Piccolo e Gohan – con Gohan Beast che potrebbe risultare il saiyan più potente di Dragon Ball Super – ecco che la versione cartacea di Super Hero non è da intendere come un mero omaggio al film di partenza, ma quale un suo completamento ideale.