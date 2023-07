Dragon Ball Super: perché il manga non ha adattato il film di Broly? L'errore di Toyotaro

Il manga di Dragon Ball Super è impegnato nella Saga dei Super Hero, un arco narrativo in cui stanno convergendo gli eventi accaduti nel più recente film anime del franchise. Ma per quale motivo lo stesso trattamento non è stato riservato anche a Dragon Ball Super: Broly?

Il film di Dragon Ball Super: Broly è uscito nel 2018 portando uno dei personaggi più amati della serie nel canone della serie manga. Nel corso della pellicola viene infatti raccontata una rivisitazione della storia di Broly e della razza Saiyan. Tuttavia, a differenza di quanto sta accadendo con il più recente Dragon Ball Super: Super Hero, il film di Broly, pur essendo rilevante ai fini della trama, non è stato adattato dal manga di Toyotaro. Ciò, ha dato vita a un enorme buco che mina la presenza di un protagonista indispensabile per il futuro.

Sebbene Broly appaia nel manga di Dragon Ball Super, lo vediamo allenarsi con Goku sul pianeta di Beerus, per la serie di Toyotaro la trama di Dragon Ball Super: Broly è a tutti gli effetti un vuoto. La storia di Broly viene infatti narrata attraverso una singola immagine in cui vediamo Goku e Vegeta battersi con il Super Saiyan Leggendario e poi da vari altri brevi spezzoni sparsi in vari capitoli.

Saltare l'arco di Broly è stato un errore, poiché attualmente Goku e Vegeta stanno aiutando il Saiyan a controllare il suo folle potere, in modo da non ripetere lo spiacevole inconveniente accaduto nel film e per renderlo un prezioso alleato. Broly è ora un Guerriero Z e sarà sicuramente grande protagonista della battaglia con Black Freezer, oppure in un eventuale nuovo combattimento con gli altri Universi. L'unico modo per dare effettivamente un senso al suo personaggio nel manga, sarebbe quello di raccontare la sua storia attraverso un flashback.