Dragon Ball Super: ecco perché Molo assorbe energia dagli esseri viventi

In molti si chiedevano quali fossero le ragioni dietro al bisogno spasmodico di Molo di assorbire continuamente energia dagli essere viventi. Nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super abbiamo assistito ad un'importante rivelazione sulla natura del personaggio. Potere, giovinezza eterna, distruzione, cosa va cercando il malvagio mago?

Sin da quando ha fatto la sua prima comparsa nel capitolo 43 del manga, Molo ha saputo farsi apprezzare per l'ottima caratterizzazione. Ci viene presentato infatti come uno dei più grandi pericoli della storia dell'universo 7. La sua avidità gli aveva permesso di raccogliere a sé subordinati spietati e milioni di anni prima imperversava fra le galassie spazzandole via dalla volta celeste, fino a quando il Kaioshin del sud e il Grande Kaioshin non riuscirono a sconfiggerlo.

Dopo una prima battaglia in cui Goku e Vegeta sono stati sconfitti dalla potenza soverchiante del nemico, i Saiyan si sono allenati instancabilmente per poter proteggere la Terra dalla nuova minaccia. Il primo ad arrivare è Goku che, salvando i guerrieri Z da una disfatta già annunciata, si lancia all'attacco dell'antico mago. Se in un primo momento grazie al Segno dell'Ultra Istinto sembra avere la meglio sul nemico, l'eccessivo consumo di energie divine pare ribaltare le carte in tavola. Molo non pare preoccupato però e anzi afferma ormai di avere un potere che supera quello degli Dei.

Ciò che a molti pare sfuggire in questo capitolo sono però le vere motivazioni dietro al potere annichilente dello stregone. Egli afferma di non aver più bisogno di assorbire altra energia, ha assorbito sufficienti pianeti in giro per lo spazio. La giovinezza l'ha ritrovata grazie alle sfere del drago, non ha bisogno quindi di cibarsi di altre fonti di potere. Il vero motivo è la fame o meglio, l'ingordigia. Molo cancella per sempre corpi celesti ed esseri viventi solo perché sono buoni da mangiare, non per altri motivi. Uccidere e grazie a ciò diventare più forte sono solo degli effetti collaterali, non sono necessari come combustibile per la propria magia.

Visti i recenti sviluppi ci sarebbe da chiedersi chi è più forte fra Molo e Jiren in Dragon Ball Super. Cosa ne pensate di questa inquietante rivelazione?