Dragon Ball Super, perché non abbiamo visto il ritorno di Cell?

Le avventure di Goku non finiscono mai. Il saiyan ha incontrato tanti avversari nel corso della sua vita, alcuni dei quali sono poi diventati alleati, altri invece sono tornati in qualche modo. Tra Dragon Ball e Dragon Ball Super ci sono stati infatti diversi personaggi ricorrenti. Al momento però ne manca uno: Cell.

Secondo alcuni appassionati di Dragon Ball, Cell è uno dei villain migliori della serie. L'essere perfetto apparso nella terza macrosaga di Dragon Ball Z ha messo a dura prova i Guerrieri Z, perendo soltanto per mano di un Gohan Super Saiyan 2, in quel momento l'apice dell'evoluzione. Ma come mai, rispetto agli altri personaggi di Dragon Ball, Cell non è tornato in Dragon Ball Super?

Diciamolo subito: in Dragon Ball nessuno è mai morto davvero. Un personaggio che può essere utile alla trama viene riciclato con facilità, considerate le regole dell'universo di Akira Toriyama. Personaggi come Freezer e Majin Bu sono tornati anche in Super quando sembravano ormai relegati a ruoli ben lontani dai riflettori. Pertanto non è da escludere neanche il ritorno di Cell, dato che basta una singola cellula dell'essere perfetto per riportarlo alla vita.

Per il momento, la risposta alla domanda è che non c'è stato modo di portarlo in Dragon Ball Super, ma qualche nuovo scienziato non avrà difficoltà nel trovare ispirazione dal lavoro del Dottor Gelo. Ecco intanto come apparirebbe Cell nel mondo reale.