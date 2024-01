Dragon Ball Super, ecco perché la prossima saga è destinata a sconvolgere il manga!

Il colpo di scena finale della scorsa saga, prima dell’adattamento degli eventi del film Super Hero, ha lasciato i lettori di Dragon Ball Super con molte domande inerenti sia il futuro della serie, ma soprattutto il ritorno in grande stile dell’antagonista più iconico dell’opera: Freezer in una forma inedita ed estremamente potente.

Dal suo debutto nel corso della saga ambientata sul pianeta Namek, l’allora imperatore galattico Freezer ha saputo sempre ostacolare i protagonisti, mandando loro contro i suoi migliori uomini e intervenendo anche in prima persona, rivelando le numerose forme raggiunte grazie al suo immenso potere. La minaccia sembrava essere stata definitivamente distrutta alla fine della saga, ma Freezer tornò alcuni anni dopo sotto forma di cyborg, per poi essere rapidamente ucciso da Trunks del futuro trasformato in Super Saiyan.

Tramite la pellicola del 2015, Dragon Ball Z: la Resurrezione di F, l’imperatore è tornato nella storia canonica, diventando persino un importante alleato dei Guerrieri Z durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Scomparso per un lungo periodo, Lord Freezer è tornato nelle battute finali dell’arco narrativo di Granolah, uccidendo in un solo colpo Gas, l’Heeter capace di mettere in difficoltà sia Goku che Vegeta.

Tale ritorno ha mostrato anche la sua nuova forma, Black Freezer, raggiunta grazie a ben dieci giorni di allenamento in una speciale Stanza dello Spirito e del Tempo. Ciò l’ha reso, senza molti dubbi, uno degli esseri più potenti dell’universo, e potrebbe rivelarsi nuovamente un ostacolo per la pace, e richiamare di conseguenza sia Goku che Vegeta sul campo di battaglia.

Attualmente i due Saiyan si stanno allenando sul pianeta di Whis, e non sono mai stati così potenti. Entrambi hanno probabilmente perfezionato la rispettiva maestria nell’Ultra Istinto e nell’Ultra Ego, ma potrebbero trovarsi di fronte ad un avversario decisamente troppo potente. Tuttavia, Toriyama e Toyotaro potrebbero avere in mente uno sviluppo che stravolgerebbe la solita struttura della storia, ovvero lasciare che sia Vegeta stavolta a ricoprire il ruolo di salvatore.

Dopotutto nelle tavole finali del capitolo 100 Vegeta riesce a sconfiggere Goku dopo una stancante sessione di allenamento. Si tratta forse di un’anticipazione di ciò che vedremo nel manga? I fan richiedono a gran voce una spettacolare vittoria di Vegeta contro un grande avversario da anni, e il confronto con Freezer sarebbe perfetto, anche per vendicare lo sterminio della razza dei Saiyan e la distruzione del suo pianeta natio.