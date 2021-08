Dragon Ball Super, perché ai saiyan non è più ricresciuta la coda?

Un elemento fondante della specie saiyan è sempre stata la coda. Questa appendice è ormai scomparsa, anche se in Dragon Ball GT è stata utile per introdurre il Super Saiyan 4 come trasformazione. In Dragon Ball Super invece sembra essere completamente scomparsa. Come mai i protagonisti al momento hanno perso completamente la coda?

La ricrescita della coda non è mai stata spiegata chiaramente da Akira Toriyama durante il corso principale di Dragon Ball, pubblicato ormai più di trent'anni fa su Weekly Shonen Jump. Goku e Gohan hanno visto la propria coda ricrescere più volte, ma ciò non è più avvenuto dalla saga di Freezer in poi. Questo perché la coda ha soltanto l'8% di probabilità di crescere, ma non è tutto.

In Dragon Ball Super non rivedremo più la coda dato che, come spiegato dal videogioco Dragon Ball Z Kakarot, se un saiyan perde la coda dopo che la sua forma base supera la potenza di quella Oozaru allora questa non ricrescerà più, sigillando per sempre la trasformazione da scimmione. Una spiegazione un po' convoluta ma che per ora mette una pezza su questa grande assenza in Dragon Ball Super.

Di conseguenza, difficilmente vedremo gli Oozaru nelle saghe successive, a meno che questi non vengano utilizzati da altri saiyan.