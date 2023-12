Dragon Ball Super: perché Vegeta è destinato a sconfiggere Black Freezer

Nel corso di Dragon Ball, nessun personaggio ha generato morte, devastazione e genocidi sistemici come Freezer. L'imperatore Galattico è il villain-simbolo dell'opera, disposto a prevaricare ogni essere vivente pur di soddisfare la sete di sangue che lo governa, al punto da lasciarsi dietro una scia infinita di dolori e lutti. Come accaduto per Vegeta.

Se estendiamo lo sguardo a tutti coloro che hanno dovuto metabolizzare le conseguenze più drammatiche e nefaste generate dalle azioni di conquista di Freezer, ecco che la nostra attenzione non può che rivolgersi al principe dei saiyan. D'altro canto il dolore che Vegeta si porta dietro sin da ragazzo è dovuto allo sterminio della sua razza, fattore che la distruzione del pianeta natale non ha di certo contribuito a disinnescare. Da qualunque prospettiva lo si guardi, Freezer è il responsabile unico delle crisi del personaggio, colui che a causa della paranoia provata nei confronti di una razza vista come endemicamente pericolosa, sia per le sue strategie di conquista, sia per la naturalezza con cui avrebbe portato alla nascita di un eroe/distruttore leggendario, arriva a squarciare tutti i legami di sangue del principe. Fino a condurlo sul sentiero della vendetta.

Seppur in Dragon Ball Super lo sterminio dei saiyan sia riconducibile ad un ordine di Beerus, è pur vero che il responsabile della distruzione rimane a tutti gli effetti Freezer. Agli occhi di Vegeta, il Dio della Distruzione ha semplicemente svolto il suo dovere, in quanto entità distruttrice dell'Universo 7; discorso diverso, invece, vale per il diabolico Imperatore Galattico, il quale non solo ha compiuto deliberatamente un genocidio, ma ha rivolto le proprie ire nei confronti di tutta la famiglia di Vegeta, a partire dal padre. Inoltre il principe è stato a lungo sotto il servizio di colui che ha soffocato nel sangue tutti i suoi legami familiari, portandolo a covare nel cuore un sentimento di vendetta che solo adesso sembra destinato ad incontrare una culminazione.

Alla fine della saga di Granolah, siamo stati testimoni del nuovo potenziamento dell'Imperatore, che grazie al potere della sua nuova trasformazione in “Black Freezer”, è riuscito a sbarazzarsi in un sol colpo di Goku e Vegeta, nonostante entrambi avessero attivato rispettivamente l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego. E per quanto non sappiamo ancora quale futuro attende il manga di Dragon Ball Super dopo il termine di Super Hero, né chi avrà l'onere di rappresentare la minaccia definitiva per i saiyan, è lecito supporre che il villain finale dell'opera sarà proprio Freezer, dato il livello di forza apparentemente incolmabile raggiunto con la sua nuova trasformazione.

Ora non sappiamo come, né tanto meno chi sconfiggerà Black Freezer: ma considerati i trascorsi, con tutto ciò che ne deriva in termini di investimento emotivo, di risoluzione dei percorsi di vendetta e di comunicazione di un senso di chiusura, sarebbe giusto se fosse proprio il principe dei saiyan a mettere la parola fine sull'annosa questione, arrecando di conseguenza il colpo finale all'odiato villain. E chi sa, magari potrà riuscirsi insieme (e non più dietro) al suo amico/nemico di sempre, una volta ultimate le versioni definitive delle loro tecniche. Uno scenario, questo, che secondo alcuni lettori potrebbe vedere Goku e Vegeta diventare in Dragon Ball Super le nuove divinità dell'Universo 7, raggiungendo così l'unico stadio che consenta loro di prevalere sul diabolico avversario.