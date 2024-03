Dragon Ball Super: perché Vegeta meriterebbe un approfondimento in un film a lui dedicato

Se c'è un assunto che possiamo trarre da un film come Dragon Ball Super: Super Hero, lo riconduciamo alla capacità del franchise di preservare la propria identità, anche in assenza del protagonista. E se la pellicola del 2022 ha restituito incisività al percorso di Gohan, sullo stesso solco potrebbe posizionarsi un futuro lungometraggio su Vegeta.

Per quanto il manga di Dragon Ball Super abbia elevato Super Hero, è pur vero che l'ultimo film scritto da Akira Toriyama ha reso concreta un'ipotesi che fino a quel momento era destinata a rimanere nel mero campo delle congetture, se non addirittura delle fantasie più astratte: ovvero la possibilità del racconto di smarcarsi, per un istante, dal gokucentrismo a cui è ancorato l'intero franchise, al fine di permettere ai personaggi-satellite di occupare – o nel caso di Gohan, di ri-tornare ad esercitare – un ruolo nevralgico ai fini della storia e della sua risoluzione. E in tal senso, nessun saiyan meriterebbe di dominare interamente un intreccio a lui assegnato come Vegeta: la cui evoluzione (umana, narrativa e anche nelle vesti di guerriero) è stata spesso filtrata attraverso lo sguardo del suo acerrimo avversario/omologo.

Poi certo, è chiaro che la figura di Goku sia (legittimamente) totalizzante nella storia concepita da Akira Toriyama: è dal protagonista che transitano gli sviluppi nevralgici del racconto, ed è sempre dall'iconico guerriero che si genera l'inenarrabile grado di fidelizzazione provato dagli appassionati nei confronti dell'universo creativo di Dragon Ball. Anche perché per una buona porzione dell'opera, soprattutto prima che venissero introdotti Vegeta oppure il figlio Gohan, il manga si è configurato come palesemente gokucentrico, quasi gli intrecci non potessero prendere forma, né tanto meno pensare di svilupparsi al di là del raggio d'azione dell'eroe. Ma con l'approdo nella seconda metà del racconto – coincisa, nell'adattamento animato, con la produzione di Z – ecco che il mangaka ha iniziato progressivamente a smarcarsi dal gokucentrismo (comunque presente, anche se “depotenziato”) fino ad estendere le tappe nevralgiche della storia ad un palco di personaggi più ampio: a partire, come logico che sia, dal suo acerrimo rivale.

Per quanto il principe dei saiyan abbia goduto di una certa centralità nella storia, il suo protagonismo non è mai stato assoluto né autonomo. E per cercare di restituire un'enfasi drammaturgica al personaggio, senza servirsi della complicità di Goku, ecco che Toei potrebbe seguire le orme già intraprese con Super Hero, per intrecciare il futuro del franchise (anche narrativo) con un progetto cinematografico tarato sul padre di Trunks. E dal momento che i film canonici di Dragon Ball, a partire da La battaglia degli Dei (2013) si pongono ormai in piena continuità con il filone principale del racconto cartaceo o televisivo - secondo i consueti linguaggi della transmedialità - ecco allora che una delle saghe finali di Super potrebbe prendere vita sul grande schermo, assegnando(magari) la risoluzione dell'ipotetico confronto con Black Freezer alle gesta di Vegeta.

Se ci pensiamo, un lungometraggio che desidera mettere in moto un cammino evolutivo per il principe, non può che porre l'attenzione sulle sue radici da saiyan. E colui che ha contribuito a sterminare - seppur dietro ordine di Beerus – la razza guerriera è stato proprio l'Imperatore Galattico, tracciando così la via per il cammino di vendetta di Vegeta, a cui questa ipotetica pellicola potrebbe davvero legare la risoluzione definitiva del suo conflitto più recondito.

Da qualunque prospettiva lo si guardi, Freezer è il responsabile unico delle crisi del personaggio, colui che a causa della paranoia provata nei confronti di una razza vista come endemicamente pericolosa, arriva a squarciare tutti i legami di sangue del principe, a partire dal padre/Re, portando così il saiyan a covare nel cuore un sentimento di vendetta che solo nel futuro di Super potrà incontrare una culminazione. In tal senso, la necessità di Vegeta di neutralizzare il nemico, magari con l'ausilio di Goku – e non più in funzione di “spalla” del protagonista – restituirebbe al guerriero non solo una centralità a cui il personaggio anela sin dalla sua introduzione, ma consentirebbe al saiyan di canalizzare la caratteristica primaria che ne contraddistingue l'identità – vale a dire l'orgoglio – nella concretizzazione del suo sogno più recondito: cioè rendere giustizia alle sue radici genealogiche, e al nome (e alla storia) della razza a cui ha votato la sua natura di guerriero.

