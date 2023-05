Dragon Ball Super: perché Vegeta non vince mai? La spiegazione del Principe dei Saiyan

Con il capitolo 93 di Dragon Ball Super prosegue l'adattamento manga del lungometraggio anime Dragon Ball Super: Super Hero. Le pagine scritte da Toyotaro non solo portano Piccolo a un grande power-up, ma permettono anche di capire il motivo principale per cui Vegeta non riesce mai a sconfiggere alcun avversario.

L'arco narrativo di Super Hero vede la Terra minacciata da un nuovo piano malvagio elaborato dal Fiocco Rosso. A impedire che l'organizzazione criminale riesca nei suoi intenti non saranno però come al solito Goku e Vegeta, poiché impegnati in un importante allenamento sul pianeta di Beerus al fianco di Broly.

In Dragon Ball Super 93, dopo uno sparring, Goku tenta di far comprendere a Broly che in battaglia non dovrebbe mai perdere il controllo. Quando Goku invita Vegeta a fornire un suo consiglio, il principe lo scaccia poiché impegnato in una sessione di meditazione. Vegeta ha finalmente compreso il motivo per cui non è mai riuscito a trionfare su alcun avversario. Ecco ad esempio perché Goku è superiore a Vegeta in Dragon Ball.

Secondo Vegeta, il suo corpo è stato abituato ad allenamenti intensissimi e ha già raggiunto il massimo. A suo modo di vedere le cose, se invece non è mai stato in grado di sconfiggere Jiren, Moro o Gas è perché disperde troppe energie inutilmente durante il combattimento. Per controllare al 100% il suo potere Vegeta deve forzare il suo corpo e il suo spirito a rilassarsi anche nei momenti in cui viene sferrato un attacco. Attaccare in uno stato di rilassamento impedisce infatti ai nemici di leggere in anticipo le mosse che si stanno per compiere. Con questo ragionamento, Vegeta ottiene gli applausi di Whis dimostrando di essere un guerriero molto superiore a Goku, almeno da questo punto di vista.