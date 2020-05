Dragon Ball Super permette a Vegeta di deridere Goku: ecco in cosa è riuscito il principe

Goku è sempre stato il protagonista di Dragon Ball e, pur portando avanti una forte rivalità con Vegeta, ne è sempre risultato vincitore. Il principe è l'eterno secondo sia nel combattimento che nell'imparare tecniche e trasformazioni. Ma Dragon Ball Super sta per cambiare questa dinamica nel duo di protagonisti.

Goku ha iniziato ad affrontare Molo facendo sfoggio dell'Ultra Istinto, tecnica però controllata solo parzialmente e che quindi obbliga ancora a un enorme dispendio di energie. Il nemico risulta quindi essere troppo forte per questa versione Omen e in men che non si dica il capitolo 60 di Dragon Ball Super ci mostra un Goku al tappeto a causa dei colpi di Molo.

Ovviamente neanche C17 e C18 possono fare qualcosa, nonostante l'impossibilità di assorbire la loro energia. È qui che entra in gioco Vegeta che è diventato più forte che mai dopo l'allenamento intenso su Yardrat. Dopo aver imparato il teletrasporto, tecnica basilare dell'arsenale di Goku, si mostra anche beffardo nei confronti dell'eterno rivale e rivela di aver ottenuto una tecnica di gran lunga superiore.

Dopo il fallimento di Goku, sarà Vegeta a portare a casa la vittoria in Dragon Ball Super? Scopriremo di cosa si tratterà la tecnica di Vegeta nel capitolo 61 in uscita il prossimo mese.