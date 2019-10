Dragon Ball Super: un personaggio è ormai ai margini della narrazione

Negli anni e con il susseguirsi delle varie serie di Dragon Ball abbiamo visto i protagonisti e personaggi ideati da Toriyama crescere ed evolvere fino a raggiungere il grado di maturità e il livello combattivo attualmente mostrato negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super realizzati da Toyotaro.

Abbiamo visto Goku che da semplice ragazzino munito di una strana coda, è divenuto uno dei guerrieri più forti dell'universo. Abbiamo osservato Gohan crescere fino a diventare il guerriero dall'enorme potenziale da sfruttare. Persino Crilin, anche se è un semplice umano, si è allenato ed è migliorato molto nel corso delle serie. Possiamo dire che quasi tutti, se non tutti, hanno avuto un evoluzione positiva, eccetto uno: Yamcha.

Esatto, proprio lui. Il combattente che nella prima serie sembrava fortissimo e temibile, con il passare del tempo e delle stagioni ha avuto un'involuzione talmente grande che giunti a Dragon Ball Super i suoi stessi amici e compagni non lo considerano neanche più un guerriero. Lo avevamo visto già durante il torneo del potere. Yamcha era eccitato di poter prendervi parte come membro effettivo dell'suo universo, eppure i suoi compagni non lo hanno neanche considerato, escludendolo a priori.

Una cosa simile è accaduta anche ultimamente, durante la saga di Moro. Infatti, nel capitolo 53 la terra sta per essere attaccata dai prigionieri sfuggiti alla Pattuglia Galattica, perciò Bulma si ritrova costretta a radunare tutti i Combattenti Z così da creare un fronte capace di affrontare la minaccia, mentre Vegeta e Goku sono lontani per allenarsi. Ed è proprio qui che un'altra volta il povero Yamcha viene completamente dimenticato. Bulma chiama Gohan, Piccolo e tutti gli altri e addirittura quando Crilin chiede se è il caso o meno di chiamare Yamcha, la moglie del principe dei Saiyan cambia discorso.

Sembrerebbe proprio che il destino di questo personaggio sia quello di rimanere ai margini della narrazione, non più considerato un elemento principale per portare avanti la trama.



