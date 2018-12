Dragon Ball Super: un piccolo aggiornamento nelle divise di Goku e Vegeta

Il capitolo 43 di Dragon Ball Super è stato diffuso dal più recente numero del mensile V-Jump e ci ha portato numerose novità: tra queste, oltre a un primo sguardo alla misteriosa potenza di Moro, il nuovo villain dell'attuale arco narrativo del manga, c'è anche un piccolo aggiornamento per le divise di Goku e Vegeta.

I due saiyan, infatti, sono stati reclutati dal corpo dei pattugliatori galattici per aiutare i poliziotti spaziali nella caccia a Moro, il prigioniero evaso. Per l'occasione, i nuovi alleati donano a Goku e Vegeta un piccolo aggiornamento per le loro divise.

I nostri due eroi, adesso, portano in petto il simbolo della Pattuglia Galattica: le tute sono ovviamente quelle di sempre, tra il Gi arancione e blu per Kakaroth e la classica corazza saiyan rivista da Bulma per l'orgoglioso principe.

Con indosso queste "uniformi", i due guerrieri prendono già parte alla prima missione con la Galactic Patrol con l'obiettivo di catturare tre banditi. Sia Goku che Vegeta, però, scelgono di far combattere Merus, il numero uno della Pattuglia, per poter vedere coi loro occhi la sua potenza.

La caccia al malvagio e pericoloso Moro, il cui livello combattivo è ancora ignoto, proseguirà nel capitolo 44 di Dragon Ball Super. Cosa ne pensate, finora, di questo nuovo arco narrativo?