Dragon Ball Super, Piccolo è il personaggio-simbolo della saga di Super Hero

Se dovessimo indicare un elemento che consente a Dragon Ball Super: Super Hero di ritagliarsi uno spazio singolare all'interno del consueto panorama di Dragon Ball e delle logiche che lo contraddistinguono, l'attenzione si sposterebbe di certo sulla figura di Piccolo, il quale appare come il personaggio-simbolo del film e della saga cartacea.

Sin da quando è iniziato Super - ma potremmo dire anche negli ultimi archi narrativi di Z – il mentore di Gohan è stato relegato ai margini della narrazione, quasi fosse schiacciato dall'assoluto peso specifico che personaggi come Goku e Vegeta sono andati progressivamente a conquistarsi negli eventi della storia, i cui sviluppi erano perlopiù riconducibili alle azioni dei due iconici saiyan. Akira Toriyama se ne è reso conto, e nel definire le logiche di un film come Super Hero – e della saga che ne ripercorre gli eventi nel manga – parte dalla caratterizzazione simbolica del rapporto Gohan-Piccolo, fino ad arrivare alla centralizzazione di un personaggio che rischiava di finire eccessivamente decentrato dalla mitologia di un racconto in cui, a tutti gli effetti, ha occupato un ruolo di assoluto rilievo.

Agli occhi dell'autore, l'unico modo per scardinare il personaggio dal baratro del dimenticatoio in cui stava rischiando di sprofondare era quello di ritornare a “mitizzare” la figura di Piccolo, ovvero di perseguire una strategia che portasse il namecciano non solo a re-innervarsi di tutti quei tratti identitari che è arrivato ad acquisire nel corso del suo cammino di redenzione, ma soprattutto che ne facesse risplendere (anche in termini allegorici) l'essenza pedagogica che ha incarnato agli occhi del suo allievo.

Non è un caso che in Dragon Ball Super 100 il rapporto tra Gohan e Piccolo riviva in una tecnica-simbolo come il makankosappo: qui l'uso dell'iconico raggio non consente solo ai due Guerrieri Z di portare a conclusione lo scontro mortifero con Cell Max, ma risveglia tutto il portato allegorico di una relazione mentore-allievo che in Dragon Ball ha storicamente condotto alla sublimazione definitiva dei canoni caratteriali/identitari di entrambi i personaggi. Il fatto che Gohan cerchi l'approvazione del maestro nel momento stesso in cui fa uso del cannone speciale, ci suggerisce da un lato la necessità del saiyan di ricevere un riconoscimento simbolico da colui che gli ha permesso da infante di controllare la rabbia che lo affliggeva e di prendere coscienza della propria forza ed identità; e dall'altro porta il namecciano a ri-costituirsi come figura pedagogica (o comunque come fonte di educazione/autorità) agli occhi di quello stesso allievo che lo ha condotto, in tempi passati, sul sentiero della redenzione.

Inoltre il film, così come i capitoli del manga che ne adattano gli eventi, restituisce centralità non solo al lato più scanzonato e deliberatamente ridicolo del personaggio – e lo vediamo soprattutto nelle gag comiche in cui si profonde nel momento in cui si infiltra nella base del Red Ribbon – ma si focalizza anche sull'importanza acquisita da Piccolo nelle liturgie quotidiane e familiari di Gohan. È lui che educa la piccola Pan ogni giorno, ed è sempre il namecciano a farsi carico del suo addestramento, quasi ad affermare la necessità del personaggio di radicare il suo sviluppo simbolico (e narrativo) nel ruolo da pedagoga che lo ha contraddistinto sin dagli albori di Z.

Ora non sappiamo quale futuro spetta a Dragon Ball Super dopo Super Hero, ma è evidente che qualunque direzione seguano i prossimi sviluppi, Piccolo ormai è tornato ad esercitare quelle funzioni che gli hanno permesso di bucare l'immaginario collettivo dei fan, e di rappresentare un aggancio simbolico per i percorsi narrativi di Gohan.