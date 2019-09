Dragon Ball Super: Piccolo è il protagonista del capitolo 52

Dopo il ritorno della Stanza dello Spirito e del Tempo in Dragon Ball Super, ora tocca ad un altro personaggio amato dai fan essere il protagonista di una nuova lotta mozzafiato: stiamo parlando di Piccolo, presente nel capitolo 52 del manga disegnato da Toyotaro.

Come sappiamo sia Goku che Vegeta sono attualmente impegnati ad allenarsi in vista della prossima sfida con Moro. Il personaggio originario di Namek ha capito che stava succedendo qualcosa di grave dopo aver notato l'assenza di forme vitali su New Namek, insieme al fatto di non sentire più la forza dei due famosi Saiyan. Mentre sta indagando su questi strani misteri, si trova di fronte tre fuorilegge, pronti a rubare il Blu Aurum sulla Terra.

A questo punto i fan di Piccolo hanno potuto rivederlo in azione, mentre riesce a sconfiggere con facilità i suoi avversari, usando le mosse che lo hanno reso famoso. Purtroppo questo scontro non farà altro che attirare l'attenzione di Moro, che sarà pronto a dirigersi sulla Terra. Siamo sicuri che nei prossimi capitoli rivedremo tutti i combattenti presenti nel nostro pianeta mentre cercano di difenderlo dall'attacco dell'alieno.

Quindi, mentre attendiamo di conoscere la continuazione della storia, vi lasciamo con questo nostro articolo sull'ottavo volume di Dragon Ball Super.