Dragon Ball Super: Piccolo torna in azione nel capitolo 62 ma con esiti disastrosi

In Giappone arriverà a breve il volume 13 di Dragon Ball Super, che continuerà a narrare la lotta tra lo stregone Molo e il gruppo di protagonisti. Ma come di consueto, i capitoli pubblicati sulla rivista V-Jump sono molto più avanti con la storia. E qui le cose non sembrano positive come qualche tempo fa.

Dragon Ball Super 62 è il capitolo più sanguinoso e brutale del manga e, pur non raggiungendo alcune vette dell'opera originale di Akira Toriyama, ha dimostrato di non tirarsi indietro davanti a scene più cruente. Molte di queste sono incentrate su Goku, il protagonista saiyan che si è visto rifilare un colpo che gli ha trapassato il petto. Ma c'è anche un altro guerriero che ha dovuto subire una sorte simile.

Mentre Dende e Crilin si sono visti ostacolare la strada dalla barriera di Molo, Piccolo ha cercato di correre in aiuto degli amici affrontando Molo. La battaglia del namekkiano si interrompe tuttavia molto bruscamente dato che lo stregone, dopo aver assorbito l'androide 73, ha ottenuto tutte le sue abilità.

Dopo aver messo al tappeto Goku e Gohan, Molo si concentra sui due cyborg C17 e C18. Nel frattempo Piccolo sta immagazzinando tutta la sua energia per farsi esplodere. All'improvviso Piccolo viene colpito da un Makankosappo: l'alieno verde non è infatti riuscito a caricare in tempo la tecnica e Molo lo ha ferito trapassandogli lo stomaco e la pancia.

Solo Jaco alla fine rimane in piedi, anche se sul finale di Dragon Ball Super 62 arriva in aiuto anche Merus.