Dragon Ball Super, è possibile che Bardak Super Saiyan diventi canonico?

La storia di Bardak, il padre di Goku, è tornata in auge negli ultimi anni dopo che TOEI Animation ha rivitalizzato la sua figura nel precedente film di Dragon Ball Super. Eppure, pare che la sua apparizione nella pellicola sia servita solo come trampolino di lancio per l'attuale arco narrativo del manga.

La Saga del Sopravvissuto Granolah, infatti, ha acceso nuovamente i riflettori sul suo personaggio all'epoca del dominio di Freezer che inviava i Saiyan in giro per i Pianeti a sterminarne le specie per poi rivenderli al miglior offerente. Durante una di queste missioni, Bardak venne inviato insieme ad alcuni compagni sul Pianeta Cereal, luogo nel quale incontrò Granolah e il gruppo di Elec.

Grazie alla storia del suo passato, Monaito è riuscito a desistere il cereleano dall'assassinare Goku e Vegeta, ignaro però che alle sue spalle Elec aveva appena fatto di Gas il nuovo guerriero più forte dell'universo. Per quanto riguarda Bardak, invece, non sappiamo quali siano i piani di Toyotaro e Toriyama, né tantomeno come il padre di Goku sia riuscito in passato a sconfiggere Gas. Secondo qualche teoria, durante quel combattimento, Bardak riuscì effettivamente -e inconsapevolmente- a trasformarsi in Super Saiyan, magari dando il via alla celebre legenda, ma le informazioni in nostro possesso sono ancora troppo poche per tirare le somme.

Il film che vede Bardak raggiungere lo stadio di SSJ non è canonico ed è totalmente slegato dalla trama, ma chissà che gli autori non decidano di canonizzare tale forma seppur seguendo una strada alternativa. Dopotutto, il fatto che Monaito non sia a conoscenza di cosa sia accaduto in passato potrebbe essere un assist perfetto per questa introduzione. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ipotesi? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.