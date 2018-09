Dragon Ball Super: possibile che Bardak stia per fare il suo ritorno nel franchise?

Bardak è uno dei personaggi più amati dalla fanbase di Dragon Ball. I fan di Dragon Ball Super, questa mattina, potrebbero essere scossi da un clamoroso rumor che ha preso corpo in Rete in queste ore: che il padre di Goku sia destinato a comparire nelle future incarnazioni del franchise?

L'indiscrezione deriva da un'immagine, che in queste ore, ha fatto il giro del web tramite Twitter. A quanto pare, lo screenshot è estrapolato da alcuni cartelloni pubblicitari presenti nelle stazioni metropolitane di Tokyo, in Giappone.

Più che di poster veri e propri, si tratta di infografiche che rappresentano tutti i personaggi più importanti presenti attualmente nell'immaginario di Dragon Ball Super, come se il franchise volesse ricordare ai suoi appassionati quali sono i protagonisti da tenere d'occhio nelle prossime incarnazioni del brand.

Ebbene, tra questi, nella parte destra del cartellone, compare proprio Bardak, il padre di Goku protagonista del film Dragon Ball Z: Le Origini del Mito. Che il saiyan, in qualche modo, faccia la sua comparsa in Dragon Ball Super: Broly? Il film di animazione, in effetti, dovrebbe scavare nel passato della razza saiyan, svelandone retroscena e segreti.

A voi piacerebbe, prima o poi, il ritorno del leggendario eroe che sfidò la tirannia di Freezer per salvare il suo popolo e cambiare il destino?