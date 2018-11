Dragon Ball Super: possibile che gli eventi futuri introdurranno Androide 21?

L'Androide 21 è un personaggio piuttosto amato dalla fanbase di Dragon Ball grazie al suo ruolo di antagonista/anti-eroe in Dragon Ball FighterZ. È mai possibile che uno dei più recenti personaggi introdotti da Toriyama nell'universo espanso del franchise faccia il suo ingresso nel canon di Dragon Ball Super?

Abbiamo modo di dare adito a una nostra teoria in base ai più recenti avvenimenti che il manga di Toyotaro ci ha messo davanti: l'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica vedrà al centro della narrazione proprio la figura di Majin Bu, rapito dai poliziotti spaziali per un motivo preciso.

L'intenzione dei colleghi di Jaco è estrarre l'ex Grande Kaioshin dal corpo di Majin Bu grasso, perché a detta dei pattugliatori la divinità sarebbe la chiave di volta per fermare il prigioniero evaso dalle prigioni della Galactic Patrol. Già questa premessa ci ha permesso, non molto tempo fa, di teorizzare il ritorno di Kid Bu.

A che pro, dunque, reintrodurre un villain già comparso in Dragon Ball Z, la cui reincarnazione (Ub) sta crescendo ed è destinata a incontrare Goku? Abbiamo ipotizzato che i prossimi avvenimenti potrebbero introdurre nel canon Androide 21, i cui natali come demone Majin sono ancora calati in un velo di mistero.

Sappiamo poi che C-21 possiede a sua volta le cellule di gran parte dei Guerrieri Z e dei loro avversari: sarebbe certamente un ingresso interessante nell'immaginario di Toriyama, considerato anche che il suo livello di potenza potrebbe eguagliare quello dei lottatori più potenti attualmente in circolazione.

Voi cosa vi aspettare dai prossimi eventi di Dragon Ball Super?