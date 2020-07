Dragon Ball Super: è ancora possibile sconfiggere Molo?

Il capitolo 62 di Dragon Ball Super è stato intenso e profondamente tragico per gli sviluppi che ha preso lo scontro tra Goku, Vegeta e lo stregone Molo. Il temibile villain infatti, grazie al potere di OG73-I è riuscito ad acquisire i poteri del Principe dei Saiyan, per poi subito dopo sconfiggere Vegeta con il suo iconico Big Bang Attack.

In Dragon Ball Super stiamo assistendo all'introduzione di molte nuove tecniche, estremamente più potenti di quanto visto ad esempio in Dragon Ball Z, e che sembrano accessibili a pochi personaggi, basti pensare all'Ultra Istinto, visto finora solo grazie a Goku. Questa scelta narrativa potrebbe condurre ad importanti cambiamenti, come abbiamo visto nell'ultimo scontro con Molo.

Infatti il villain è riuscito facilmente a mettere al tappeto tutti i Guerrieri Z, e sapendo che le abilità assorbite non svaniranno dopo mezz'ora, come nel caso dell'androide 73, Molo potrebbe facilmente dare il colpo di grazia ai suoi "pasti". Il sorprendente intervento di Merus nelle pagine finali del capitolo mostra sia il probabile intervento degli angeli nello scontro, cosa che andrebbe a modificare in parte quanto detto sulla loro neutralità, sia l'impossibilità di sconfiggere Molo per i protagonisti.

Il problema principale è rappresentato dal fatto che l'unico in grado di tenere testa a Vegeta era proprio Son Goku, ma ora che i poteri del principe dei Saiyan sono stati assorbiti dal già potente Molo, la situazione sta velocemente degenerando.

Ricordiamo che il capitolo 62 è stato considerato il più sanguionoso del manga, e che è stata mostrata la copertina del volume 13 di Dragon Ball Super.