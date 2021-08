Dragon Ball Super: il potente Molo omaggiato dal bel cosplay femminile di Alect

Il millenario stregone Molo si è rivelato progressivamente uno degli antagonisti più potenti e pericolosi della serie Dragon Ball Super. Capace di assorbire le tecniche altrui e di utilizzarle liberamente insieme alle proprie abilità, Molo è riuscito a mettere in seria difficoltà Goku, Vegeta, e i Guerrieri Z, minacciando l'intero pianeta Terra.

Prima dell'arrivo del sopravvissuto Granolah, e degli intensi allenamenti a cui si sono sottoposti per mesi sia Goku che Vegeta con i loro rispettivi maestri Whis e Beerus, il Prigioniero della Prigione Galattica ha rappresentato uno degli avversari più potenti, e apparentemente incontrastabili, incontrati dai due Saiyan. Solo una perfetta collaborazione tra tutti i Guerrieri Z, e Merus, cancellato dall'esistenza per aver violato la neutralità degli Angeli, ha portato alla vittoria per i protagonisti.

Molo ha sconvolto più volte l'universo di Dragon Ball Super, seminando terrore e distruzione su diversi pianeti e sistemi. La sua caratterizzazione come villain l'ha reso, agli occhi della community, molto vicino ad alcuni degli antagonisti storici del franchise, del calibro di Freezer e Cell. Dal 9 all'11 luglio 2021 si è tenuto il Kameha Con, fiera texana interamente dedicata all'opera di Akira Toriyama, e dove la fan @alectaarcana ha deciso di presentarsi con lo splendido cosplay di Molo che potete vedere nel suo post presente in calce.

Rispettando la maggior parte dei dettagli inerenti al design originale, l'interpretazione della prima trasformazione di Molo appare particolarmente ben riuscita. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento con le vostre opinioni qui sotto.

