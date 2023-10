Dragon Ball Super: le potenti tecniche apparse poche volte e mai più riutilizzate

Nel corso dei vari archi narrativi di Dragon Ball Super Akira Toriyama e Toyotaro hanno inserito molte novità tra trasformazioni, antagonisti mai apparsi prima, e anche dettagli maggiori sul multiverso e su razze come Angeli e Dei della Distruzione. Gli autori hanno però introdotto anche nuove tecniche, alcune apparse una sola volta nella serie.

Iniziamo con una tecnica doppia, eseguita da due personaggi piuttosto conosciuti e che hanno assunto un’importanza marginale fino al film Dragon Ball Super: Super Hero, ovvero Gohan e Piccolo, i quali per respingere l’assalto dei sottoposti di Molo hanno unito i loro Masenko e Makankosappo in un attacco spettacolare e molto potente. Mai più visto nell’opera. Lo stesso destino è toccato alla spada di Trunks del futuro infusa con l’energia della luce generata dal ragazzo, probabilmente uno degli attacchi all’arma bianca più forti dell’intera serie.

Una delle tecniche più sorprendenti, e dalle capacità impressionanti, è il Kikan Makimodoshi di Whis, col quale l’angelo può riportare indietro il tempo di tre minuti, come avvenuto sia per salvare la Terra e permettere a Goku di sconfiggere Freezer, sia per evitare la morte di Gowasu per mano di Zamasu. Passiamo ora ad una tecnica vista nel film Dragon Ball Super: Broly, ovvero il God Bind con cui Goku riesce a bloccare l’avversario, proprio Broly, ottenendo un vantaggio incredibile.

Lo stesso vale per la rigenerazione possibile grazie al ki della trasformazione in Super Saiyan God, usata raramente e, come la stessa forma, ormai caduta nel dimenticatoio delle novità mai sfruttate da Dragon Ball Super. Nonostante dopo Zamasu i protagonisti abbiano dovuto fronteggiare grandi nemici come Molo e gli Heeter, Goku e Vegeta non hanno più fatto ricordo alla loro fusione Vegeth, che trasformato in Super Saiyan Blue sarebbe addirittura più potente di Beerus stando alle considerazioni del Kaioshin Superiore. Vegeth Super Saiyan Blue ha sfoggiato una delle tecniche composte più devastanti contro Zamasu, la Final Kamehameha dove si uniscono l’iconica onda energetica di Goku e il Final Flash di Vegeta.

Infine, trattiamo le tecniche appartenenti a personaggi che hanno ricoperto ruoli importanti ma sono ormai spariti o eliminati. La prima è l’Overheat Magnetron di Jiren, massima espressione della potenza del miglior combattente dell’Undicesimo Universo che prende la forma di una grande sfera d’energia. Segue la falce composta da ki generata da Goku Black, che ha donato più spessore e riconoscibilità al villain, ma ha anche fatto comprendere che si può manipolare l’energia affinché assuma forme pericolose e taglienti.