Dragon Ball Super, tutta la potenza di Goku Ultra Istinto in un'epica illustrazione!

Dragon Ball Super è stato ricco di colpi di scena, ma soprattutto ha presentato allo spettatore nuovi poteri e trasformazioni che non avremmo mai immaginato, discostandosi dal potente Super Saiyan che ci eravamo abituati a vedere. L'ultima trasformazione di Goku, l'Ultra Istinto, non ha nulla a che vedere con la sua razza, è solo pura potenza.

Dalla sua prima apparizione contro Jiren il Girigio, la trasformazione del nostro eroe è diventata virale tanto velocemente da surclassare ogni precedente power-up del nostro Saiyan, donandogli un potere immenso che ci ha lasciati col fiato sospeso nello scontro più epocale, che ci ha catapultati a quell'infanzia che aveva reso celebre il Super Sayan contro Freezer.



L'Ultra Istinto, dapprima nella sua forma primaria e poi in quella completa, è un potere straordinario, un'abilità che, al netto delle energie che consuma, pare proprio essere incontrastabile. Ed è proprio con la versione definitiva di questa trasformazione che un fan omaggia Goku con una meravigliosa illustrazione, tra le più belle finora disponibili, che non ci stupiremmo diventasse il wallpaper del vostro smartphone. L'immagine postata su Reddit, che potete ammirare in tutto il suo splendore in fondo all'articolo, è dell'artista RVXZENITH, che ha dettagliato con una minuzia ossessiva i caratteri argentei dei capelli e degli occhi, con un risultato di un volto serio e temibile. Semplicemente pura potenza, che ci ha lasciati a bocca aperta per la qualità del disegno che non potevamo esimerci dal condividere, nella tecnica più formidabile del nostro eroe.



I fan sono da sempre grandi giocatori della creatività con i personaggi dell'opera di Akira Toriyama, esperti nell'immaginare i nostri eroi con i più disparati poteri, come l'illustrazione di Gohan con il Super Saiyan Blue. Ne approfittiamo per ricordarvi dei recenti rumor che vedrebbero un annuncio di Dragon Ball Super 2 il giorno del Goku Day, il 9 maggio.



E voi, cosa ne pensate della stupenda illustrazione?