Dragon Ball Super: quali altri poteri potrebbero superare l'Ultra Istinto?

Oltre all'aggiunta dell'Ultra Istinto in Dragon Ball Super, i fan sono curiosi di scoprire se nel corso dei capitoli e delle puntate della serie curata e disegnata da Toyotaro saranno presenti anche altri poteri inediti.

Per sconfiggere Moro, il loro nuovo avversario, Goku, Vegeta e gli altri dovranno addestrarsi molto più duramente del solito, visto i livelli di potenza attualmente raggiunti dai protagonisti e dai loro avversari. Una delle ultima aggiunte è stata quella dell'Ultra Istinto, potere dalle possibilità illimitate, che siamo sicuri avrà un impatto profondo sulle prossime vicende del Saiyan nato dalla mente di Akira Toriyama.

Nonostante questo, sono in molti a voler vedere in azione anche altre tecniche inedite, sfruttate magari da personaggi messi da parte come Piccolo o Gohan, mentre altri chiedono a gran voce un ritorno del quarto livello dei Super Saiyan, che ha fatto la sua comparsa nelle puntate finali di Dragon Ball GT, opera non più canon nell'universo narrativo della serie, che ha introdotto una trasformazione che è stata sempre molto apprezzata dai fan dello show.

In attesa di scoprire come si evolverà la storia della serie, vi lasciamo con questo video crossover dedicato al protagonista di Dragon Ball Super, in cui possiamo vedere Goku combattere contro Saitama.