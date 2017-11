Dragon Ball Super: poteva mai mancare la fan art di Vegeta Ultra Istinto in DBZ?

A ciascuno il suo! Dopo avervi mostrato una bellissima fan art diin Modalitàdisegnato con il tratto di, tocca adesso a: gli stessi autori che ritraggono la nuova trasformazione dicon il design classico hanno dato vita anche al Principe dei Saiyan.

La fonte del disegno arriva sempre da Reddit e ve la proponiamo in basso: per l'occasione è stata scelta la versione di Vegeta della saga di Freezer, con la vecchia corazza Saiyan rubata dal guerriero dopo aver sconfitto la squadra Ginew.

La qualità della fan art è indubbiamente alta, con uno stile altamente somigliante a quello del primo Toriyama. Tuttavia, a differenza del disegno che ritrae Goku, ci sembra che la fedeltà sia meno accurata e che l'Ultra Istinto questa volta sia stato valorizzato di meno: balza subito agli occhi, infatti, come l'outfit del guerriero sia un ibrido tra quello classico dei Saiyan di Z e la tutta da allenamento datagli da Whis, con tanto di logo dell'angelo del Settimo Universo. Gli occhi di Vegeta, poi, sono pur sempre argentati, ma le pupille piccolissime non ci permettono di valorizzare questo dettaglio. L'aura bianca attorno al suo corpo, inoltre, è meno marcata rispetto a quella di Goku.

In seguito, però, l'utente di Reddit ha postato un'ulteriore versione rivista e aggiornata: in questa, Vegeta appare ferito e con gli abiti logori, con un maggiore accento negli occhi argentati e nell'aura bianca, ma restano le incoerenze evidenziate nell'outfit.

Che sia un riferimento dell'autore al fatto che il principe dei Saiyan non si è ancora trasformato in modalità Ultra Istinto? In ogni caso, la qualità della fan art è indiscutibile, così come diverse altre che vi abbiamo proposto.

Ricordiamo che Dragon Ball Super torna domenica 3 dicembre con l'episodio 118 e che, in ogni caso, molto presto Vegeta potrebbe davvero sbloccare l'Ultra Istinto.