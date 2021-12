Dragon Ball Super, prende forma l'illustrazione nelle costine dei volumi giapponesi

Il manga di Dragon Ball Super prosegue spedito senza particolari interruzioni. Il capitolo di dicembre, ovvero Dragon Ball Super 79, mette in scena lo scontro tra Gas e Granolah, con gli splendidi disegni di Toyotaro che movimentano alla perfezione la battaglia tra i due.

Nonostante l'esito della battaglia di Gas e Granolah in Dragon Ball Super sia quanto mai incerto a causa dell'enorme potenza dei due, per ora abbiamo la sicurezza che Goku e Vegeta non possono far altro che assistere allo scontro. Troppo forte il potere dei combattenti, e per la prima volta i nostri Saiyan non sono protagonisti, come furono invece nel resto di Dragon Ball Super.

I tankobon del manga giapponese di Dragon Ball Super sono arrivati al numero 17, e come possiamo vedere nel tweet di @DBSChronicles i disegni di ogni costina del manga, se messi uno accanto all'altro, formano una splendida illustrazione. Nei primi volumi vediamo Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan God Super Saiyan, che sfrecciano nello spazio seguiti da Beerus e Whis. Dietro di loro, Zeno e tutti i personaggi dell'Universo 11. In coda, ovvero nei volumi 16 e 17, troviamo Zamasu e Black Goku.

Come nell'edizione italiana Evergreen di Dragon Ball, alla conclusione della storia le costine formeranno un'illustrazione con tutti i protagonisti di Dragon Ball Super. Mentre molti si stanno chiedendo cosa accadrà in Dragon Ball Super 80, qualcun altro sta aspettando il tankobon numero 18 della serie, per scoprire chi altro entrerà nell'artwork delle costine.