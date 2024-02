Dragon Ball Super prende il volo: il manga di Toyotaro è tra i più letti di MangaPlus

La Saga di Super Hero in Dragon Ball Super ha creato non poco scontento tra i lettori dell'opera di Toyotaro. Assistere a una storia già vista, peraltro in tempi lunghissimi, stava portando i fan ad abbandonare il manga. Con il rilascio del capitolo 101, però, Dragon Ball Super prende il volo su MangaPlus.

Le vendite di Dragon Ball Super viaggiavano al ribasso, un dato che chiariva la necessità di un cambiamento e di una nuova saga. Nonostante non si sia ancora giunti a questo momento, il sequel originale di Super Hero è bastato a infiammare il pubblico di Dragon Ball Super.

Dopo il prequel originale incentrato sui supereroi Goten e Trunks, Toyotaro ha proseguito l'adattamento del film con una ulteriore parte originale. Dopo la sconfitta di Cell Max, i sopravvissuti del Red Ribbon hanno provato a rifondare l'organizzazione criminale assoldando i due Saiyaman X. Tra gag e un cliffhanger a dir poco esplosivo, Dragon Ball Super 101 ha convinto i lettori, tanto da portare, dopo diverso tempo, il manga di Toyotaro in cima alla classifica dei più letti di MangaPlus.

Sul servizio gratuito offerto da Shueisha, Dragon Ball Super è secondo solo dietro a Boruto: Two Blue Vortex. Con oltre 449 mila visualizzazioni, Dragon Ball Super è al momento più popolare anche di ONE PIECE, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen. L'attesa per l'uscita di Dragon Ball Super 102 è tanta. Con questo capitolo Toyotaro riuscirà a stupirci a tal punto da scalzare anche Boruto: Two Blue Vortex? Se Goku Ultra Istinto contro Gohan Beast dovesse avversarsi, allora saremmo sicuri di si!